Der Termin stand fest: Am Freitag um 16 Uhr fällt die 100-jährige Buche vor dem Kantonsspital Aarau (KSA). So hatte es der Verwaltungsrat des KSA entschieden – trotz vehementem Widerstand, den rund 40 Angestellte leisteten, zuletzt mit einer Demonstration am Donnerstag.