Die Planung für das Turnfest habe bei der Smartec bereits vor 1½ Jahren angefangen. Technisch gesehen gebe es vergleichbare Anlässe. Von der Dimension – Fläche und Materialschlacht – her dürfte das Turnfest für die Smartec einmalig sein. «Jede Veranstaltung hat ihre eigenen Herausforderungen», sagt Marc Probst. An einer Business-Veranstaltung sei wichtig, dass die technischen Geräte möglichst gut versteckt sind.

Zehntausende Turner reisen für das Eidgenössische Turnfest nach Aarau. Für die Smartec Veranstaltungstechnik AG ist das Eidgenössische Turnfest ein Heimspiel. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Telli beschäftigt rund 55 Personen und ist am Eidgenössischen für Beleuchtung und Ton zuständig, zudem ist Smartec Organisations-Co-Partner. Eine Riesenaufgabe.

Am Eidgenössischen ist die Turnfestarena im Schachen das Herzstück. Die flächenmässig grösste Bühne, die von Smartec je bedient wurde. «So eine Bühne gibt es nur am Turnfest», sagt Probst. Hier seien Ton und Licht anspruchsvoll. Aber die anderen Standorte sind genauso wichtig wie die Hauptbühne. Von Biberstein bis Buchs muss jeder Scheinwerfer leuchten und jeder Lautsprecher schallen. Probst steht auf der Tribüne vor der Hauptbühne, wo junge Frauen Gymnastik vorführen. «Wenn hier die Musik ausfallen würde, wäre das eine Katastrophe.» Am Horizont lauern dunkle Wolken. «Zudem ist wichtig, dass alles wetterfest ist.» Ein Pikettdienst von drei Personen ist rund um die Uhr erreichbar, sie sind Teil eines 25-köpfigen Teams, das von Smartec für das ETF zuständig ist. Beim Auf- und Abbau sind insgesamt 50 Personen dabei, plus Helfer.