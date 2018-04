Der Stadtrat hat an seiner letzten Sitzung vor den Frühlingsferien die Teiländerung Nutzungsplanung «Stadion 2017» (die Basis für den «Plan B» mit den Hochhäusern), zur öffentlichen Auflage freigegeben.

Diese beginnt aber nicht, wie allgemein erwartet wurde, am morgigen Freitag, sondern erst in drei Wochen, am Freitag, 27. April. Damit soll allen Beteiligten die Zeit gegeben werden, die es für eine sorgfältige Durchführung des Verfahrens braucht. «Es wäre etwas unfair gewesen, mit der Auflage währen der Ferien zu beginnen», erklärt Stadtrat Hanspeter Thür (Grüne).

Am Mittwoch, 25. April, wird es eine öffentliche Informationsveranstaltung geben. Bereits am Freitag wird der Stadtrat an einer Medienorientierung detailliert über die den Prozess der Teiländerung der Nutzungsplanung informieren.

Die Zonenplanänderung ist notwendig, damit die vier Hochhäuser realisiert werden können, die für die Querfinanzierung des Stadions notwendig sind. Das Mitwirkungsverfahren fand im Frühsommer 2017 statt. Jetzt steht die öffentliche Auflage an, an der nicht mehr jedermann teilnehmen kann, sondern es eine Legitimation (beispielsweise eine Nachbarschaft) braucht. (uhg)