Fast jedes Jahr nistet ein Schwanenpaar am Philosophenweg, sehr zum Entzücken des jeweils grossen Publikums. «Unser berühmtes Schwanenpaar baut wieder sein Nest», verkündete eine der Anhängerinnen alias «Martha Greenbrown» kürzlich auf Twitter. Dazu ein Video, das zeigt, wie die beiden Schwäne einträchtig am Aareufer hocken:

Der Winter ist schon fast vergessen. Frühlingsgefühle kommen auf bei diesem Wetter – mit all ihren Symptomen. Zum Beispiel: Schwan-Euphorie in Aarau.

«Es ist zwar warm, aber für den Nestbau noch etwas früh», bestätigt Verena Gebhard. Die Aarauerin ist eine der grössten Fans. Sie beobachtet nicht nur meistens das Schlüpfen und Heranwachsen des städtischen Schwanennachwuchses, sie dokumentiert dies auch mit Fotos und Videos und führt einen Kalender, in den sie etwa einträgt, wann die Schwanendame das erste Ei legt und wie lange die Brutzeit dauert.

Ein Spaziergang am Philosphenweg bringt zutage: Noch ist da kein Nest. Aber die Schwäne sind auf bestem Weg dorthin. Das Vogelpaar flirtet heftig – miteinander und mit den in diesen Tagen zahlreich erscheinenden Fans.

Laut ihres Kalenders legt das Weibchen in Aarau meist Mitte April das erste Ei, das Nest dafür bauen die Schwäne gemäss Gebhards Beobachtungen in den Tagen davor. Bis zu sieben Küken schlüpfen dann laut der Schweizerischen Vogelwarte in aller Regel rund fünf Wochen später.

Für 2018 steht in Verena Gebhards Kalender: Das erste von vier Eiern landete am 15. April im Nest, der erste Schwan schlüpfte am 28. Mai.

Der Aarauer Schwan-Nachwuchs 2018: