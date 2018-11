Nach den Rüebli ist am Rüeblimärt in Aarau vor allem eines weit verbreitet: das Smartphone. Damit schiessen die Besucher reihenweise Fotos von den originellen Deko-Ideen der Standbetreiber. Diese sind sich einig: Wer seinen Stand nicht dekoriert, gehört nicht an den Rüeblimärt.