Es gibt immer weniger Schneesportlager – so können sie überleben

«GoSnow» Etwas Entlastung für die Lager-Budgets brachte Bundesrätin Viola Amherd: Seit Dezember 2019 zahlt der Bund nicht mehr nur 7,60 Franken pro Tag und Kind an Schneesportlager (nach Regeln von Jugend+Sport), sondern 12 Franken. Ein wichtiges Zeichen, findet Christian Koch, Leiter Sektion Sport beim kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport: «Sportlager sind extrem wichtig für Kinder und Jugendliche. Das Lagerleben vereint so viele Komponenten, die heute nicht mehr selbstverständlich sind.» Das Arrangieren mit der Gruppe beispielsweise, die Trennung von daheim.

Wichtig am Ermöglichen des Schneesportlagers sei aber noch etwas anderes, so Koch: «Das Leitmotiv von ‹GoSnow› ist es, die Kinder in den Schnee, in die Berge zu bringen. Insbesondere auch solche Kinder, die keinen Bezug zur Bergwelt haben. Diesen zu schaffen, ist uns extrem wichtig.» Entsprechend zufrieden ist Koch, dass dieses Jahr 15 Aargauer Schulen mit insgesamt 800 Teilnehmenden dank «GoSnow» in die Berge fahren. Nebst Suhr sind dies unter anderem die Kreisschule Lotten (Hunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim), die Bez Aarau, die Regionalschule Lenzburg oder die Primarschule Schafisheim.

Die Nachfrage nach Lagern mit «GoSnow» zieht schweizweit an, wie Geschäftsführer Ole Rauch sagt. Alleine von letzter auf diese Saison um über 30 Prozent, von 167 Lagern mit 7500 Teilnehmern auf 213 Lager mit 11000 Teilnehmern. Und es sollen noch mehr werden: «Wir kommunizieren sehr aktiv; unter anderem in Lehrermagazinen, über die kantonalen Sportämter und Erziehungsdepartemente», so Rauch. Das Ziel von «GoSnow» sei aber nicht primär Wachstum: «Wir wollen nicht in erster Linie bestehende Lager übernehmen. Wir wollen die Schwelle vielmehr so niedrig halten, dass Schulen die Schneesportlager-Kultur wieder neu aufleben lassen und so möglichst viele Kinder mit dem Schneesportvirus infiziert werden.» (ksc)