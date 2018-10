«Ich komme von Zürich und bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite als Architektin in einem Architekturbüro im Schachen. Seit vier Jahren pendle ich zwischen Zürich und Aarau. Die Zeit im Zug verbringe ich damit, zu lesen oder meinen Gedanken nachzugehen. Es gefällt mir, mitzuerleben, wie die Stadt erwacht und Teil des morgendlichen Treibens zu sein. Obwohl das frühe Aufstehen manchmal schon anstrengend sein kann. Damit ist aber sowieso bald Schluss. Ich pendle nur noch bis Ende Jahr. Mein Mann und ich gehen ab Januar auf eine grosse Reise. Zuerst geht es nach Südafrika, dann nach Australien und zum Schluss nach Japan – insgesamt sind wir drei Monate unterwegs. Ich freue mich darauf, die Länder und ihre Kulturen zu entdecken. Eine grobe Reiseroute haben wir festgelegt. Davon abgesehen sind wir aber frei und können schauen, wo uns der Wind hinträgt. In Südafrika bin ich vor allem gespannt auf die Elefanten: Seit meiner Kindheit sind Elefanten meine Lieblingstiere. Nach unserer Reise haben wir vor, umzuziehen. Wir leben seit 2010 in Zürich, und die Stadt ist wirklich cool. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir gerne ein Häuschen mit einem Garten hätten, irgendwo in der Nähe von Aarau.»