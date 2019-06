Es ist die Ungerechtigkeit, die Ruth Rüdlinger «sternsverruckt» macht. Damals wie heute. Damals war in den 80er-Jahren, als sie in Bern Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen beriet. «Wer Geld hatte, kam an die nötigen Informationen und konnte für eine Abtreibung ins Ausland fahren.» Aber das waren längst nicht alle Frauen.

Einiges hat sich seither verbessert, was die Stellung der Frau angeht. «Aber vieles ist noch gleich», sagt sie. Und deshalb ist auch die Wut noch da, die Ruth Rüdlinger (69) in ihrer politischen Haltung bestärkt. 1991 war sie aktiv beim Frauenstreik mit dabei, hat mobilisiert, motiviert und viel Kritik einstecken müssen.

«Ich war damals Pflegefachfrau im KSA», sagt die Aarauerin. Sie erinnert sich noch gut daran, wie der Streik vom 14. Juni 1991 zustande kam, an dem eine halbe Million Frauen die Arbeit niederlegte. «Der Gleichstellungsartikel war überhaupt nicht verwirklicht.»