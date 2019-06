Niemand ist in die Aare gestürzt. Es gab nur etwa 500 Blessuren, wovon 25 Sportverletzungen (vom Typ Bänderriss), die im Spital behandelt werden mussten. Bis auf eine keine Schlägerei musste die Polizei nicht eingreifen.

Das Verkehrschaos blieb aus – weitaus am grössten waren die Fussgängerstaus. Und der OK-Präsident, Regierungsrat Alex Hürzeler, ist nicht Letzter geworden: Zusammen mit seinen Faustball-Kollegen von Oeschgen II schaffte er es auf Rang 15 (von 42). Die Geschäftsleitung des Eidgenössichen Turnfestes (ETF) hatte am Sonntag Abend allen Grund, zufrieden zu sein. «Das Einstiegswochenende war ein absoluter Erfolg», zog ETF-Geschäftsführer Stefan Riner Bilanz.

Aus Zelt in Zivilschutzanlage

Den Ausführungen von Kommunikationschef Marco Canonica war zu entnehmen, dass das OK am frühen Samstagabend einige bange Momente erlebte. Wegen des drohenden Gewittersturms hatte man bereis um 15 Uhr damit begonnen, kleine Zelte abzuräumen. Um 19.30 Uhr beschloss das OK, die Show des «National Danish Performance Team» (geplanter Beginn 20.30 Uhr) abzusagen und das Streetfood-Dörfli unter den Bäumen zu schliessen. Gegen Mitternacht mussten 55 Jugendliche vom Zeltplatz in eine Zivilschutzanlage umquartiert werden – sie waren völlig durchnässt. Aber auch wenn der Regen für kurz ein Stimmungskiller war, der ganz grosse Sturm blieb aus. «Wir hatten am Schluss Glück: Wir sind froh, dass nicht alles, was die Meteorologen erwartet hatten, nach Aarau gekommen ist», so Canonica.