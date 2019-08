Wer in den letzten Tagen darauf hingewiesen hat, dass die Opposition gegen das Stadion-Projekt Torfeld Süd grösser sein könnte, als die FC-Aarau-Fans hoffen, wird nun bestätigt: Am Mittwoch hat die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission des Aarauer Einwohnerrats in einer Medienmitteilung verkündet, dass sie das Projekt in der Ratssitzung vom 26. August zur Ablehnung empfiehlt. Konkret entscheidet der Rat sowohl über die Teiländerung der Nutzungsplanung, die für die vier Hochhäuser nötig ist, als auch über den Kredit von 17 Mio. Franken - dem Anteil, den die Stadt ans Stadion bezahlen soll.

Die ausführliche Begründung für ihren Entscheid will die Kommission erst an der Ratssitzung am übernächsten Montag liefern. In der Medienmitteilung steht nur: "Das der Teiländerung der Nutzungsplanung zugrunde liegende Projekt ist für eine Mehrheit der Kommission in der jetzigen Form städtebaulich nicht überzeugend."

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission beantragt aber auch, dass die Stimmbürger auf jeden Fall an die Urne sollen - selbst wenn der Einwohnerrat die Vorlagen ablehnen sollte. Dies, "weil die Geschäfte von grosser Tragweite sind und sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bereits zweimal zur Stadionfrage äussern konnten". (nro)