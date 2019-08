Ein Fussballspiel dauert 90 Minuten. Und der Entscheidungsprozess über das Stadion mindestens bis zum Sonntag, 24. November – bis die Ergebnisse der Volksabstimmung vorliegen. Das, was vorgestern an der Sitzung der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) des Einwohnerrates passierte, ist nur ein frühes Gegentor. Umso mehr, als die FGPK keinen Spielabbruch fordert, sondern den Match bis zum Volksentscheid durchziehen will. Also kann der Aarauer Souverän noch alles drehen. Und vielleicht gibts am übernächsten Montag im Einwohnerrat bereits den Ausgleich für das Stadion – in Form von zwei Ja zur «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» und zum 17-Mio-Kredit für das Stadion.

Eine aussergewöhnliche Medienmitteilung

Es ist Aufgabe der elfköpfigen FGPK, die Geschäfte für die Diskussionen in den Fraktionen und die Beratung im Parlament vorzubereiten. Die FGPK ist die wichtigste Kommission des Einwohnerrates. Die Parteien sind gemäss ihrer Wählerstärke vertreten: Drei Sitze hat die SP, je zwei haben FDP und SVP, je einen CVP, Grüne, GLP und Pro Aarau. Präsident ist Ulrich Fischer (Pro Aarau). Die Verhandlungen der FGPK sind zwar vertraulich, aber nicht geheim. In den allermeisten Fällen erfährt die Öffentlichkeit erst in der Parlamentsdebatte die wichtigsten Argument und das Stimmenverhältnis der FGPK-Empfehlung. Medienmitteilungen, wie gestern eine publiziert wurde, sind der absolute Ausnahmefall.