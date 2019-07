In der Kantonshauptstadt werden mit Vorliebe Gewichte gestemmt und Muskeln gestählt. Gleich fünf grosse Fitness-Center sind in den letzten zwei Jahren aufgegangen. Zuletzt eröffneten die Ketten «Basefit.ch» (Kreuzplatz), «Only Fitness» (Bahnhof) und «Clever Fit» (Telli) Studios. Und der Fitness-Boom hält an: Im Aeschbach-Quartier will sich jetzt das Franchise-Unternehmen «Mrs. Sporty» ansiedeln.

Im Hochpreissegment angesiedelt

«Mrs. Sporty» ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsent. Hierzulande gibt es bereits neun Clubs, in Aarau soll der zehnte eröffnen. Im Gegensatz zu anderen Fitness-Ketten richtet sich das Training aber nur an eine Kundengruppe: die Frauen. Diese stärken ihre Muskeln nicht an Geräten oder mit schweren Hanteln, sondern durch funktionales Training mit dem eigenen Körpergewicht alleine oder in Gruppen.