Wer gehofft hatte, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker nutze seine Ansprache am Bankett, um eine Good-News-Bombe in Sachen Stadion fallen zu lassen, wurde enttäuscht.

So erfuhren die Zuhörer nichts Näheres über den vom Regierungsrat zwar gefällten, aber vorerst zur Geheimsache erklärten Entscheid über die Genehmigungsfähigkeit der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Diese ist für den Stadionbau zentral.

Immerhin verkündete Hilfiker, dass die Stadt letzte Woche eine Stimmrechtsbeschwerde in Sachen Station vor Bundesgericht gewonnen habe. Gefreut haben dürfte das auch FC-Aarau-Präsident Alfred Schmid, der mit seiner Frau Trudi gestern Ehrengast des Stadtrats war.

Hilfiker blickte auf das bereits sehr ereignisreiche Jahr zurück – Einweihung des Aeschbachquartiers, Spatenstich Alte Reithalle, Eidgenössisches Turnfest, Fast-Aufstieg des FC Aarau – und betonte: «Insgesamt ist erstaunlich, was wir in unserer häufig als beschaulich oder kleinstädtisch umschriebenen Stadt und Region zustande bringen.»

Hinter fast all diesen Meilensteinen stünden Initianten, die freiwillig ein Projekt anstossen, weitertreiben, umsetzen, so der Stadtpräsident. Erfolgsentscheidend seien Engagement, Durchsetzungsvermögen, das Miteinander – und Ausdauer. «Gut Ding will Weile haben … Wir kennen das in Aarau sehr gut und wissen, damit umzugehen.»