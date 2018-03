Nein, es ist noch nicht der Pont Neuf, der nun am Südufer der Aare in Angriff genommen wird: Die aktuelle Baustelle am Philosophenweg dient erst der Erstellung der neuen Erdgas- und Trinkwasserleitungen für das Gebiet Aarau Nord.

Anders als bei der aktuellen Brücke wird beim Pont Neuf nämlich davon abgesehen, die Leitungen in die Brücke zu integrieren. Neu werden sie unter die Aare verlegt. Diese Arbeiten werden von der auf Spülbohrungen spezialisierten Firma Schenk aus Heldswil TG ausgeführt.