Ruhe ist ein grosses Thema im «Haus am Bach». Sie ist wichtig für die Demenzkranken, welche ab Dezember im neu erstellten Gebäude leben werden. Die in erdigen Farben und warmem Licht gehaltenen Räume werden dazu beitragen. Ruhe braucht es aber auch für die Betreuenden, die unter anderem in einem bequemen Sessel bei einem Schläfchen Kraft tanken können für ihre anspruchsvollen Aufgaben.

Von Ruhe war am Wochenende jedoch nichts zu spüren. Zur Eröffnung gab es ein grosses Fest, an welchem das neue Demenzzentrum besichtigt werden konnte. Viele Menschen, junge und ältere, nahmen die Gelegenheit wahr, das Gebäude und den Garten unter die Lupe zu nehmen. Dabei stiess die durchdachte Gestaltung auf besondere Bewunderung. Für diese ist der Winterthurer Architekt Severin Andermatt verantwortlich, der beim Bau von Wohn- und Pflegeheimen über grosse Erfahrung verfügt. Unterstützt wurde er in der Bauleitung durch Guido Wettstein, Architekt aus Gränichen.