Erneute Verzögerung: Kommt das Aarauer Stadion erst 2028?

Im Freudentaumel nach der gewonnenen Abstimmung waren die Stadionbefürworter, aber auch die Behörden etwas gar optimistisch: Im letzten November hofften sie, das Baugesuch für die Fussballarena und die vier Hochhäuser könne schon diesen Sommer aufgelegt werden. Jetzt weiss man es besser – und die Geduld der FCA-Fans wird weiter strapaziert. Nach heutiger Einschätzung wird die Baugesuchsauflage kaum vor Sommer 2021 stattfinden. Also frühestens in einem Jahr. Es wird nach heutiger Einschätzung sicher 2026, bis im Torfeld Süd der erste Ball rollt.

Der FC Aarau wird bei der Erteilung der Lizenz auf noch mehr Grosszügigkeit der Swiss Football League angewiesen sein. Ursprünglich hiess es, der Baubeginn des Stadions müsse spätestens im Jahr 2021 erfolgen.

Schuld an der Verzögerung ist nicht Corona, sondern eine neue Einschätzung des Zeitbedarfs für die verschiedenen Planungsschritte. Und der anhaltend hohe Druck der Stadiongegner. Sie zwingen die Behörden mittels Einsprachen und Beschwerden, bei ihrer Arbeit auf Nummer ganz sicher zu gehen.

Regierungsentscheid wird noch vor den Sommerferien erwartet

Mit 60,9 Prozent Ja stimmten die Aar­auer letzten November der «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» zu. Diese BNO-Teilrevision muss als Nächstes vom Regierungsrat genehmigt werden. Der Stadtrat rechnet mit einem Entscheid in den kommenden Wochen, also noch vor den Sommerferien. Es ist noch eine Beschwerde hängig. Diejenige des Vereins Torfeld Süd (bis am 18. Dezember präsidiert vom Vorzeige-Einsprecher). Sie hat noch 28 Unterschriften (ursprünglich waren es 52). Diese Beschwerde kann nach einem – zu erwartenden positiven – Regierungsratsentscheid an das Verwaltungsgericht und dann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Zeitverlust: wohl eher zwei als nur ein Jahr.

In einem nächsten Schritt geht es um den Gestaltungsplan. In ihm ist das Gesamtprojekt schon relativ detailliert definiert. Das Problem besteht darin, dass der Gestaltungsplan erst genehmigt werden kann, wenn die BNO-Teilrevision rechtskräftig ist (also letztlich nach einem allfälligen Bundesgerichtsentscheid). Der Gestaltungsplan lag bereits auf. Es gingen drei Einsprachen ein. Unter anderem diejenige des Vereins Torfeld Süd mit 157 Unterschriften.