Haben Sie mit so vielen gerechnet?

Baumann: Die Emotionen haben sich aufgeladen und, wie sich nun zeigt, auch nicht gelegt. Es besteht immer ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn eine Zone für öffentliche Bauten – mit Sportanlagen – direkt neben einer Wohnzone liegt. Auf der einen Seite ist die Empfindlichkeit der Anwohner gegenüber Lärm gestiegen, auf der anderen Seite wollen wir Supersportler, die an der WM gegen Brasilien ein 1:1 machen – und das bedingt eine intensivere Nutzung der Sportanlagen.

Hanspeter Hilfiker: Es ist ja keine neue Nutzung, sie besteht seit Jahrzehnten. Und der Keba-Betrieb ist dank dem Umbau mit den Verbesserungen punkto Lärmschutz sicher leiser als früher. Wir haben in die ganze Anlage 20 Mio. investiert und in jeder Hinsicht eine Verbesserung gegenüber dem Bisherigen erreicht.

Seit 2017 besteht eine 15-köpfige Begleitgruppe aus Anwohnern, Quartierverein, Sportvereinen, Platzgenossenschaft sowie Behörden aus Suhr und Aarau. Was haben die Gespräche gebracht?

Baumann: Man sitzt sich an einem Tisch gegenüber und redet miteinander, statt via Flugblätter und Briefe zu kommunizieren – das ist schon mal ein grosser Fortschritt und in verschiedenen Bereichen hat uns das weitergebracht. Leider hat die Begleitgruppe keine Beschlusskompetenz, Anregungen müssen immer an die Eigentümer, Betreiber oder Gremien weitergegeben werden und kommen dann wieder zurück.

Hilfiker: Ziel war unter anderem, dass wir über diese Begleitgruppe einen Konsens erzielen bezüglich des weiteren Vorgehens. Damit das Lärmgutachten, das für die Gesamtanlage erstellt wurde – Keba, Trainingsfelder und Stadion –, von allen Seiten akzeptiert wird.