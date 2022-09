Erlinsbach/Däniken Schenker Hydraulik feiert Geburtstag – CEO: «In den 50ern hat Bally bei uns ihre High-Heels-Absätze verkupfern lassen» 1932 wurde die Schenker Hydraulik AG in Erlinsbach gegründet, heute arbeitet das Familienunternehmen hauptsächlich in Däniken SO. Und feiert dieser Tage ein gewichtiges Jubiläum.

In Erlinsbach AG hat die Geschichte des Unternehmens im Jahr 1932 begonnen. zvg

Wenn Christoph Schenker durch die Hallen seiner Schenker Hydraulik AG in Däniken läuft, denkt er nicht nur an die Zukunft, sondern auch an die Vergangenheit. Seit der Jahrtausendwende ist Schenker, dessen Grossvater das Unternehmen 1932 in Erlinsbach gegründet hat, Inhaber der Firma. Gegründet wurde das Unternehmen, das damals noch Schenker-Schneider hiess, als Galvanik-Betrieb. Christoph Schenker: «In den 50ern hat zum Beispiel die Schuhmarke Bally bei uns ihre High-Heels-Absätze verkupfern lassen.»

Heute steht die Galvanik weiterhin in Erlinsbach, der Hauptteil der Arbeiten wird aber in Däniken vollbracht – 1985 hat das Unternehmen mit den ersten Reparaturen von Hydraulikzylindern begonnen, und das ist heute das Hauptgeschäftsfeld. «Wir verstehen uns nicht als Produktionsbetrieb, sondern als Dienstleister im Bereich Hydraulik», sagt Christoph Schenker. Die Kundschaft komme denn auch aus allen Branchen, die mit Hydraulik arbeiten: «Das ist etwa die Bauindustrie mit ihren Baggern, Wasserkraftwerke, die ihre Schleusen hydraulisch bedienen, oder auch Fahrzeuge mit Hebebühnen, Schrottpressen – überall, wo man viel Kraft benötigt, wird Hydraulik eingesetzt.»

Bei Schenker werden nicht nur Teile für solche hydraulischen Systeme angefertigt, wie Hydraulikzylinder, -pumpen und -aggregate, sondern vor allem auch repariert. «Deshalb versuchen wir, soweit möglich, alle Arbeiten bei uns durchzuführen», erklärt der Inhaber. «Ein breites Ersatzteillager garantiert den Kunden eine schnelle Reparatur: Ein Hydraulikausfall mit Produktionsstillstand kann sich niemand leisten.»

Diese schnelle Verfügbarkeit bedingt nicht nur tadellose Prozesse und eine gute Planung, sondern setzt auch eine hohe Flexibilität des Personals voraus, da das Unternehmen eigentlich keine Massenproduktion hat, sondern viele Einzelteile produziert, die häufig noch von Hand hergestellt werden müssen. Das ist laut Schenker gerade dieser Tage eine grosse Schwierigkeit: «Auch wir spüren den Fachkräftemangel sehr stark.» Dazu kam Anfang Jahr, ausgelöst durch Corona und das Zusammenbrechen verschiedener globaler Lieferketten, auch die Rohstoffknappheit, die laut Schenker bis heute andauert: «Für viele Teile erhalten wir von unseren Lieferanten fast keine Angaben mehr: Wir bestellen, wissen aber nicht, wann wir die Lieferung erhalten, und schon gar nicht, was es schliesslich kosten wird.»

Hinzu kommt dieser Tage die Sorge, wie es um die Gas- und Stromversorgung im kommenden Winter stehen wird. «Wird uns der Strom abgestellt, steht auch ein Grossteil unserer Maschinen still – deshalb hoffen wir natürlich, dass es nicht so weit kommt.» Doch auch wenn nicht, irgendetwas sei ja immer, so Christoph Schenker, weshalb er froh ist, ein KMU mit etwas über 30 Angestellten zu führen, und nicht etwa einen Grossbetrieb, denn so sei man viel flexibler und anpassungsfähiger: «Als Familienbetrieb mit einer schlanken Hierarchie haben wir gerade in turbulenten Zeiten die besseren Karten.» Schenkers Frau Monika – Frau Gemeindepräsidentin von Erlinsbach AG – wie auch seine Tochter Michelle arbeiten ebenfalls im Unternehmen.

Christoph, Michelle und Monika Schenker (v.l.), die Familie hinter der Schenker Hydraulik AG. zvg

Schenker hat die Zügel des Unternehmens von seinem Vater übernommen, und der 1955 von seinem Vater. Und Ziel des aktuellen Geschäftsführers und Inhabers sei es natürlich, die Familien- und Firmenhistorie weiterzuschreiben: «Man sagt ja häufig, dass die dritte Generation eines Familienbetriebs den Karren an die Wand fährt», sagt er und lacht. Er sei aber zuversichtlich, eines Tages die Firma an die nächste Generation weitergeben zu können, auch wenn die Nachfolgeplanung noch nicht eingeleitet sei.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum, wie Schenker erklärt: «Es ist heutzutage überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass man als Unternehmen 90 Jahre alt wird.» Der grosse Tag wurde in Däniken mit einem grossen Fest gefeiert. Das Schweizer Komikerduo «Lapsus», das die Firma bereits für die Produktion des neuen Firmenvideos engagiert hat, führte durch den Anlass.