Erlinsbach Zum 850-Jahr-Jubiläum: Der Jugendchor Speuz geht auf eine musikalische Zeitreise Zum 850-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Erlinsbach nimmt der Jugendchor Speuz seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte.

Der Jugendchor Speuz beim Probeweekend für das Jahreskonzert in Erlinsbach unter dem Titel «Legends of Music - Reise mit uns durch die legendäre Musikgeschichte». Bild: zvg

Das Jahreskonzert des Jugendchors Speuz findet dieses Jahr im Rahmen des Gemeindejubiläums «850 Johr Speuz» statt. In Anlehnung an die Jubiläumsfeier habe sich der Chor für eine musikalische Zeitreise entschieden, erklärt Chorleiterin Gitte Deubelbeiss und fügt mit einem Lächeln an: «850 Jahre schaffen wir nicht. Aber wir gehen zurück bis in die Fünfzigerjahre und präsentieren aus jedem Jahrzehnt ein bis zwei legendäre Songs.» Das Motto des Abends: «Legends of Music - Reise mit uns durch die legendäre Musikgeschichte».

Die 55-jährige Erlinsbacherin hat seit der Gründung des Jugendchors 2007 die künstlerische Leitung inne. Die Oberstufenlehrerin hat berufsbegleitend das Studium zur Gesangslehrerin in Jazz- und Popularmusik abgeschlossen und ist autorisierter CVT-Teacher (Complete Vocal Technique): «Anfangs war der Chor unter dem Dach der reformierten Kirche organisiert. Seit 2017 sind wir ein selbstständiger Verein.» Der Jugendchor zählt heute 33 Mitglieder im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Seit kurzem hat der Chor wieder mehr männliche Stimmen, was Deubelbeiss besonders freut: «Wir haben wieder zwei Tenorstimmen und drei Bassstimmen.»

Einige Chormitglieder stehen zum ersten Mal am Solomikrofon

Das Publikum erwartet am Jahreskonzert Hits wie «Yesterday» von den Beatles, «Man in the Mirror» von Michael Jackson oder «Scharlachrot» von Patent Ochsner. «Der Chor ist in den letzten Wochen nochmals richtig zusammengewachsen und steht als energiegeladene Einheit auf der Bühne», schwärmt Deubelbeiss. Zudem stünden dieses Jahr einige Sängerinnen und Sänger zum ersten Mal am Solomikrofon. Der Jugendchor wird von einer Live-Band begleitet: mit Steven Parry am Piano, Martin Deubelbeiss an der Gitarre, Benno Ernst am Bass und Reto Käser am Schlagzeug. Die Profimusiker seien schon seit vielen Jahren bei Grossauftritten dabei, so Deubelbeiss: «Mit einer Live-Band aufzutreten, ist für die Chormitglieder ein grossartiges Erlebnis.»