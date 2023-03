Erlinsbach Werden die Reste des «Löwen» nun abgerissen oder nicht? Zuerst kommt jetzt ein Notdach Das im Januar halb abgebrannte Gebäude im Dorfkern von Erlinsbach SO ist denkmalgeschützt und gilt fürs Ortsbild als wichtig. Viel davon übrig geblieben ist aber nicht. Ein Wiederaufbau wird noch analysiert.

Das ehemalige Restaurant Löwen in Erlinsbach nach dem Grossbrand: Ist davon noch etwas zu retten? Bild: Daniel Vizentini

Was wird aus dem Gebäude des ehemaligen Restaurants Löwen in Erlinsbach SO? Werden die Reste des eigentlich denkmalgeschützten Hauses doch nicht abgerissen, wie im Januar mal angekündigt wurde? Gibt es noch etwas an der Bausubstanz zu retten, nachdem die Brandkatastrophe von Anfang Jahr die oberen Etagen zerstörte und eine 37-jährige Mutter das Leben kostete?

Letzte Woche sassen Gemeinde, Eigentümerschaft, Denkmalpflege und Gebäudeversicherung zusammen, sahen sich die Situation vor Ort im Detail an. Vor dem Treffen hiess es, dass möglichst bald ein Notdach über der «Löwen»-Ruine errichtet werden sollte. Bei einem Sturm waren Dachziegel der benachbarten Scheune aufs Trottoir gefallen, seitdem wird der Fussverkehr umgeleitet.

Bild: Remo Froehlicher Bild: Daniel Vizentini Der «Löwen» in Erlinsbach vor und nach der Brandkatastrophe.

Notdach wird errichtet, der Bauschutt kommt weg

Auf Anfrage erklärt nun Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann, dass die Sitzung mit den Betroffenen samt Begehung und Besprechung konstruktiv war. «Erste Priorität hat die Erstellung des Notdaches, damit nicht noch mehr Folgeschäden entstehen – auch am Nachbargebäude», sagt sie. «Das hat uns die Vertretung der Eigentümerschaft für die nächsten Tage zugesagt.»

Als Nächstes werde die Eigentümerschaft den Hausrat und den Bauschutt räumen lassen müssen, damit sich die Denkmalpflege ein besseres Bild über den Zustand der Überreste des Gebäudes machen kann. «Ein Entscheid über die Art des Wiederaufbaus kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefällt werden», sagt Madeleine Neumann. Dazu seien weitere Abklärungen durch einen Bauingenieur nötig.

Mit der Eigentümerschaft sei ein direkter Kanal mit regelmässiger Rückmeldung an die Gemeinde vereinbart worden, erklärt sie. «Es geht halt nicht so schnell. Wir wollen keine Zeit verlieren, aber auch genügend Zeit investieren, damit eine gute Lösung entsteht.»

Das Restaurant im altehrwürdigen Gebäude war schon seit Jahren geschlossen. Eingemietet waren eine Kita sowie mehrere Wohnungen. Bild: Daniel Vizentini

Wichtig für das Ortsbild von Erlinsbach

Der «Löwen», im Jahr 1350 erstmals schriftlich erwähnt, liegt als eines der ältesten und vielleicht nebst der Kirche identitätsstiftendsten Gebäude für das Ortsbild der Gemeinde unter kantonalem Denkmalschutz. Der Baukern stammt von 1472, im 19. Jahrhundert wurde er vergrössert. Vor bald vierzig Jahren wurde das frühere Gasthaus und Restaurant im Innern stark umgebaut, einiges an alter Substanz ging damals verloren, heisst es im einem älteren Bericht der Denkmalpflege.

Dieser wurde verfasst, als vor etwa fünf Jahren ein Grossumbau das ehemalige Restaurant und angrenzende Gebäude in Wohnungen umwandeln wollte. Doch die Denkmalpflege intervenierte: Die geplanten Eingriffe in die historische Bausubstanz seien «denkmalpflegerisch nicht vertretbar», sagte sie zuerst. Nach einer Überarbeitung des Projekts gab sich die Denkmalpflege dann mit einem Umbau einverstanden.