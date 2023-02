Erlinsbach SO Nach «Löwen»-Brandkatastrophe: Poststelle nebenan bleibt noch lange zu Noch mindestens vier Wochen dürften die Sanierungsarbeiten in der Filiale dauern. Die Trocknung des Unterbodens begann diese Woche.

Die Post von Erlinsbach SO befindet sich gleich im Gebäude links vom «Löwen», das runde Tor ist der Eingang. Sandra Ardizzone

Die tragische Brandkatastrophe im Erlinsbacher «Löwen» von Anfang Januar wird noch lange weiterhallen. Das altehrwürdige, ehemalige Restaurant ist nur noch eine Ruine und dürfte dem Vernehmen nach abgerissen werden. Ob, wie und wann dies vonstattengehen wird, weiss man aber noch nicht.

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden die benachbarten Bauten gleich nebenan, darunter etwa die Post. Am 9. Januar, zwei Tage nach dem Brand, verkündeten Post und Gemeinde, dass die Poststelle bis auf weiteres geschlossen bleibt. Bei den Löscharbeiten waren Rauch und Wasser in die Filiale eingedrungen, das Gebäude müsse nun getrocknet und die technischen Installationen saniert werden, hiess es.

Noch zu früh, um über die Zukunft der Postfiliale zu urteilen

Auf Anfrage präzisiert nun Post-Mediensprecher Philipp Felber-Eisele fast einen Monat später: Bei den Löscharbeiten sei «eine grosse Menge Wasser» in den Gebäudeteil eingedrungen, in dem sich Postfiliale befindet. Diese Woche seien die Arbeiten für die Trocknung der Unterlagsböden gestartet. «Alleine dieser Vorgang dürfte vier Wochen dauern», sagt er.

Für die Kundschaft steht die Post-Partnerfiliale in der Top-Pharm-Apotheke in Erlinsbach AG bereit. Für die Abholung von Betreibungs- und Gerichtsurkunden die Post in Schönenwerd.

Pläne, wie es mit der Poststelle in Erlinsbach SO dereinst weitergehen könnte, habe man laut Philipp Felber-Eisele noch nicht. «Derzeit ist es noch zu früh, um Konkretes über die künftige Situation der Post in Erlinsbach zu sagen.»