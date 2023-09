Erlinsbach SO Grossüberbauung auf dem Maier-Areal: Projekt geht in die nächste Etappe Nach Auswertung der öffentlichen Mitwirkung liegt nun der Teilzonen- und Gestaltungsplan auf. Drei Einwendungen gingen ein. 94 Wohnungen könnten auf den 14’000 Quadratmetern mitten im Dorf dereinst entstehen.

Bei der Josef-Reinhart-Strasse in Erlinsbach SO ist eine Grossüberbauung mit 94 Wohnungen geplant. Bild: Daniel Vizentini

Die Landreserven im Maier-Areal nördlich vom Coop, zwischen Josef-Reinhart-Strasse und der Hauptstrasse in Erlinsbach SO, sollen dereinst überbaut werden können. Im Juni lag der Gestaltungsplan für die erste Etappe auf. 60 Wohnungen wären in neun Mehrfamilienhäusern geplant, 38 im Eigentum und 22 als Mietobjekte. In einer zweiten Etappe können weitere fünf Gebäude mit 34 Wohnungen entstehen.

Insgesamt ist das Maier-Areal rund 14’000 Quadratmeter gross. Heute besteht es aus einer zum Teil grünen Wiese oder einem asphaltierten Autoabstellplatz. Das Gebiet soll dichter bebaut werden, als der Zonenplan es heute vorsieht: Statt zwei sollen drei Geschosse plus Attika möglich sein. Der Bauherr muss dafür mehr Qualität als üblich bei den Bauten und der Arealgestaltung bieten. Ein Gestaltungsplan ist deshalb nötig.

Das betroffene Maier-Areal (im Bild oben links) ist zentral gelegen, nördlich vom Dorfplatz und vom «Coop», nahe an der Hauptstrasse. Bild: Bruno Kissling

Mitwirkung: drei Eingaben, nur leichte Anpassungen

Gegenüber der Auflage für das Mitwirkungsverfahren vom letzten Juni gab es nur leichte Anpassungen am Projekt, wie Gemeindeschreiber Beat Baumann auf Anfrage erklärt. Diese betreffen etwa den Tiefgaragenausbau: Für die erste Bauetappe waren 68 Tiefgaragenplätze geplant, für die zweite rund 50 mehr.

7 Parkflächen für Besuchende kämen bei der ersten Etappe oberirdisch. Bei diesem Punkt trat die Gemeinde auf die Eingabe ein: Im Rahmen des Baugesuchsverfahrens werde die Anzahl der Besuchendenparkplätze nochmals überprüft. Eingetreten ist die Gemeinde auch betreffend Garagenzufahrt: Diese wurde nun an einem Punkt etwas verschoben.

So würden die geplanten neuen Mehrfamilienhäuser zwischen Josef-Reinhart-Strasse (links) und Hauptstrasse (rechts) angeordnet. Plan: Husistein & Partner

«Der Gemeinderat unterstützt das Projekt sehr»

Drei Personen haben bei der Mitwirkung Eingaben eingereicht. Viele betreffen Dinge, die erst bei der effektiven Baueingabe geprüft werden können, wie die detaillierte Gestaltung der Grünflächen, den möglichen Einsatz von Solaranlagen und Wärmepumpen, die Anordnung, Grösse und das Aussehen der Gebäude. Eine Eingabe verlangte für die Grossüberbauung einen Architekturwettbewerb. Die Qualität der Bauten werden aber mit dem Gestaltungsplan bereits gesichert, stellte die Gemeinde klar.

Auf Anfrage hebt Beat Baumann denn auch die hohe Bedeutung des praktisch neuen Wohnquartiers für Erlinsbach hervor: Der Gemeinderat unterstütze das Projekt sehr. «Die Erarbeitung durch die Planer ist vorbildlich und weist eine hohe Qualität auf», sagt er. «Eine Umsetzung des geplanten Projektes erfolgt im Sinne des Gemeinderates.»