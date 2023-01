Erlinsbach SO Grosse Solidarität im Dorf: Kita hat nach «Löwen»-Brand vorübergehende Bleibe Die Kita Lovely Kids hat beim Brand in Erlinsbach alles verloren. Nun konnten dank grosser Solidarität im Dorf neue Räumlichkeiten gefunden werden, als Überbrückung, bis ein definitiver neuer Standort feststeht.

Hier, im erleuchteten Saal neben dem Pfarrhaus der reformierten Kirchgemeinde in Erlinsbach SO, findet die Kita Lovely Kids Unterschlupf. zvg

Dem verheerenden Brand im «Löwen» in Erlinsbach SO folgte Hiobsbotschaft um Hiobsbotschaft. Zuerst, dass vom Gebäude praktisch nichts mehr zu retten ist und insbesondere der historisch wertvolle Dachstock komplett zerstört ist, und ein paar Stunden später, dass eine tote Person in den Trümmern gefunden worden war. Jetzt gibt es immerhin einen kleinen Lichtblick: Die Kita Lovely Kids, die im Erdgeschoss einquartiert war, kann am Montag wieder eröffnen. Sie hat im reformierten Kirchgemeindehaus an der Vorzielstrasse eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Kita-Leiterin Michèle Läuppi sagt, sie sei extrem dankbar für die grosse Solidarität, die die Kita im Dorf erfahre. Nur die mache es möglich, dass bereits am Montag der Betrieb wieder laufen kann. Nun sammeln sie und ihre Kolleginnen – es wohnen fast alle in einem der beiden Erlinsbach – Gegenstände für die Einrichtung der neuen Kita. Denn aus der alten ist nichts mehr zu retten.

Wunschliste mit Spenden erstellt

Michèle Läuppi durfte kurz in die Ruine hinein, um zu schauen, ob noch etwas Brauchbares zu finden ist. «Es ist alles kaputt, entweder durch das Wasser oder durch den Russ und Rauch.» Entsprechend braucht die Kita nun Material wie Möbel, Spielsachen oder Kinderwagen (die vollständige Wunschliste finden Sie unten). Wichtig ist, dass Spender sich vorher per Mail an die Kita wenden, damit nicht plötzlich von allem zu viel vorhanden ist: soslovelykids@gmail.com

Das Kirchgemeindehaus ist aber nur eine vorübergehende Lösung. Für einen Dauerbetrieb sind die Räume einfach nicht gross genug. «Wir suchen deshalb weiter im ganzen Erzbachtal nach Räumlichkeiten, in die wir mit der Kita definitiv einziehen können», sagt Läuppi. Das kann in Erlinsbach Solothurn oder Aargau sein – die Kita betreut Kinder beider Gemeinden.