Frau verstorben Brand im «Löwen» Erlinsbach SO: Jetzt steht die Ursache fest Die Brandermittler haben ihre Untersuchungen in der Ruine des Löwen in Erlinsbach SO abgeschlossen. Die Wohnung der verstorbenen 37-Jährigen spielte eine zentrale Rolle.

Der Löwen brannte am späten Samstagabend, 7. Januar. Kapo Solothurn

Beim Brand im ehemaligen Restaurant Löwen in Erlinsbach SO am 7. Januar wurde nicht nur das Gebäude praktisch komplett zerstört, es kam auch eine 37-jährige Frau ums Leben. «Die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden», teilt die Polizei am Donnerstag mit.

«Sie haben ergeben, dass der Brand in der Wohnung der verstorbenen Person entstand und auf menschliches Verschulden zurückzuführen sein dürfte. Von der Wohnung aus konnte sich der Brand ausbreiten und in der Folge auf den gesamten Dachstock übergreifen.» Bei rechtsmedizinischen Untersuchungen konnten bei der verstorbenen Person keine Anzeichen einer Dritteinwirkung festgestellt werden, schreibt die Polizei weiter.

Die Liegenschaft wurde inzwischen freigegeben. Bei der Brandbekämpfung waren rund 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Sachschaden geht in die Millionenhöhe.

Der Gemeinderat hat ein Spendenkonto für die Betroffenen des Brandes im ehemaligen Restaurant Löwen eingerichtet. «Der Gemeinderat hat bewusst auf eine Sammlung für Kleider und Möbel verzichtet, da die betroffenen Personen vorerst privat untergebracht sind und eine neue definitive Wohnlösung suchen», schreibt er auf seiner Website, wo auch die Kontonummer ersichtlich ist. Geldspenden lasse der Gemeinderat direkt den Betroffenen zukommen. «Mit diesem Vorgehen möchten wir auch unseriöse Hilfsangebote im Netz verhindern, welche leider auch in einer so traurigen Situation aufgetaucht sind.»

(nro)