Erlinsbach Sie zogen ihr eigenes Ding durch – nun sind sie auf Platz Eins der Schweizer Charts Vom Studio zuhause in Erlinsbach aus stürmte die Pop-Band Volxrox die Album-Charts: «Wir haben einfach gemacht, was wir wollten», sagt Musiker Alain Boog. Ihre Authentizität kam bestens an: Das Publikum hat sichtlich Freude am neuen Werk der Band.

Volxrox, die musikalischen Helden des «normalen» Volks, bei einem ihrer vielen Live-Auftritten. Zur Verfügung gestellt

Sein eigenes Ding durchzuziehen, lohnt sich eben doch: Jahrelang stand die Pop-Band Volxrox bei Plattenfirmen unter Vertrag, konnte die ersten beiden CDs auch dank deren Vertrieb einer breiten Masse zugänglich machen. Vom Publikum wurde die Band sehr geschätzt, es gab Auftritte im Schweizer Fernsehen, im letzten Sommer vor Corona war Volxrox von praktisch keinem Sommerfestival oder Dorffest wegzudenken.

Doch vielleicht führte gerade die Zwangspause durch Corona zu einem Umdenken, das sich nun als goldrichtig erwiesen hat und erste Früchte trägt: Die Band wagte es, ohne Plattenvertrag ein neues Album auf die Beine zu stellen. Dafür verantwortlich war in erster Linie der in Erlinsbach wohnhafte Musiker Alain Boog, Produzent und zusammen mit Simon Lüthi Leader der Band.

«Ich habe einen uralten Computer nach Hause genommen und dort eine erste Version von ‹Hey Latina› gemacht», erzählt Alain Boog über das Lied, das zum grossen Hit der Band werden sollte. «Ich dachte mir noch, den Rest der Band würde die Aufnahme nicht so begeistern.» Doch es kam ganz anders: Alle Bandkollegen, darunter Pascal Eggli, Küre Müller und Louis Schütz, gefiel es dermassen, dass sie sagten, Alain solle doch das ganze Album selbst produzieren.

«Wir haben einfach das gemacht, was wir wollten»

Gesagt, getan: Sieben erste Lieder entstanden schon bald nach dem ersten Lockdown im März 2020. Ohne Einfluss einer Plattenfirma in Freiheit so zu musizieren, wie sie gerade wollten, habe beim kreativen Prozess den grossen Unterschied gemacht.

Die Band wurde experimentierfreudiger, spielte nebst Rock und Boogie Woogie neu auch Balladen, probierte Stile aus wie Reggae, Hard Rock oder gar Reggaeton. «Es war uns wirklich egal, ob wir die Lieder so auch herausbringen können. Wir haben einfach gemacht, was wir wollten», sagt Alain Boog.

Vor der Veröffentlichung hatten sie natürlich schon ein wenig Angst davor, wie die Lieder beim Publikum ankommen würden. Doch ihr Vertrauen in die eigene Arbeit wurde grosszügig belohnt: Gleich in der ersten Woche sprang das Album auf Platz 1 der meistverkauften Alben in der Schweiz.

«Das ist ein Wahnsinnsgefühl, das man gar nicht beschreiben kann», sagt Alain Boog. «Alles ist bei mir im Heimstudio entstanden. Ich bin oft bis in die Nacht daran gesessen. Es ist unglaublich.»

Die grosse Unterstützung der Fans zeigt, dass die Band wirklich etwas richtig gemacht hat. Die aufheiternde Musik von Volxrox trifft entsprechend ihrem Bandnamen (abgeleitet von Volks-Rock) schlicht den Geschmack des «normalen», unprätentiösen Volks. Unschwer zu erkennen etwa bei dem Aufnahmen, die letzten Sommer bei einem Flash-mob an der Aare in Solothurn entstanden sind: Die Fans von Volxrox tanzen mit Leichtigkeit, lachen über die überraschende Situation und über sich selbst, tragen den Elan der Band mit Freude mit.

Von Auftritten bei The Voice und «DSDS» bekannt

Erleben wird man dies künftig noch einige Male: Mit dem Abflachen der Pandemie summieren sich zunehmend neue Konzertdaten. Die Plattentaufe findet am 25. Februar in der Mühle Hunziken in Rubigen BE statt. Im Aargau bestätigt ist bisher der Auftritt am 8. Juli am Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil im Freiamt. In der Region traten sie zuletzt am Äntefescht in Entfelden auf.

Die Band Volxrox mit dem Erlinsbacher Alain Boog (hier auf dem Piano) bei ihrem Konzert am letzten Äntefescht Entfelden. Zur Verfügung gestellt

Alain Boog, der jahrelang in Schöftland wohnte, ehe er nach Erlinsbach kam, kennen einige vielleicht noch von seinem Auftritt bei der Fernsehsendung The Voice. Der heute 38-Jährige stand auch bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) auf der Bühne, kam vor der Jury mit Dieter Bohlen gar unter die besten 100.