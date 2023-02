Erlinsbach Sanierung Saalhofstrasse: Am 20. März beginnen die Arbeiten beim Oberdorf Nach längerer Verzögerung geht es bald los: Über 900 Meter der Saalhofstrasse zwischen Sagiweg in Erlinsbach AG und dem Salzsilo ausserorts werden erneuert. Es wird einen lärmarmen Belag geben. Beim Projekt geht es aber auch um Verkehrssicherheit.

2021 wurden andere Abschnitte der Saalhofstrasse ausserorts in Erlinsbach saniert. Damals ging es vor allem um den Erzbachdurchlass. Bruno Kissling

(14.7.2021)

Geplant wird schon seit vielen Jahren, angekündigt gewesen war der Baustart an diesem Abschnitt für letzten Juni. Nun aber soll es definitiv mit der Sanierung der Saalhofstrasse in Erlinsbach losgehen, wie Mitteilungen der Gemeinde und des Kantons zu entnehmen ist. Betroffen ist der Teil innerorts zwischen Saligasse und der Bushaltestelle Oberdorf (zirka 600 Meter) sowie weiter ausserorts bis zum Salzsilo (320 Meter).

Landerwerbsfragen und Einsprachen hätten das Projekt teilweise blockiert, hiess es vor einem Jahr. Vor einem Monat sagte der Kanton, der Landerwerb sei zumindest beim ersten Bauabschnitt abgeschlossen, mit dem nun am 20. März gestartet wird und der bis im Juli 2024 dauern soll.

Kommuniziert wurden damals Kosten von rund 3,4 Millionen Franken. 3,433 Millionen sprach 2014 die Gemeindeversammlung in Erlinsbach AG, 1,7 Millionen davon als Beitrag an den Strassenbau, wo der Kanton federführend ist. Der Rest für ein Rückhaltebecken und neue Werkleitungen. Diese werden nun als erste eingebaut. Für die Kanalisationsarbeiten im Bereich der Saalhofstrasse 18 bis 22 wird die Durchfahrt für grosse Fahrzeuge über 2,3 Metern Breite an vier Nächten im April und Mai gesperrt.

Neues Trottoir, Mehrzweckstreifen, Einfahrtsbremse

Vordergründig geht es bei der Sanierung der Saalhofstrasse aber um eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zwischen den Bushaltestellen Sagi und Oberdorf wird ein Trottoir gebaut. Der Erlenweg wird mit einer Fussgängerquerung mit Mittelinsel sicherer erschlossen. Beim Oberdorf wird ein Mehrzweckstreifen auf die Strasse markiert, der das Abbiegen aus dem Erzbachweg erleichtern soll. Dazu wird eingangs des Siedlungsraums ein sogenanntes Einfahrtstor erstellt, das die Geschwindigkeit auf der Strasse reduzieren wird.

Vorgesehen ist auch eine 50 Meter lange Stützmauer entlang des Erzbaches. Zum Schluss wird über dem ganzen sanierten Strassenabschnitt ein lärmmindernder Deckbelag eingebaut. Während der Bauarbeiten wird immer eine Fahrspur offen bleiben, der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Für den Fussverkehr wird es Umleitungen geben über den Leimatt- und Geissfluhweg sowie über die Vogelbergstrasse, Hohlengraben und Hornstrasse.

Sanierung dereinst bis nach Aarau

Ausserorts wurden in den letzten Jahren bereits einige Abschnitte der Saalhofstrasse saniert. Spektakulär war zuletzt auch die Erneuerung des Erzbachdurchlasses. In Zukunft soll die Strasse innerorts weiter modernisiert werden: auf Solothurner Kantonsgebiet mittendrin durchs Dorf zwischen Hornstrasse und dem Löwenkreisel und später auch weiter auf Aargauer Boden bis zum Weinbergkreisel und dem Pont Neuf in Aarau.