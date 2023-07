Erlinsbach Nachhaltigkeit mit Stil: Studentin erfindet schönere Gestaltung von Solarpanels Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte Laura Schor aus Erlinsbach AG bunte Designs für Photovoltaikanlagen. Damit sollen sich Solarpanels besser in das bestehende Dorf- oder Stadtbild einfügen.

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte Laura Schor aus Erlinsbach AG bunte Designs für Photovoltaikanlagen. Bild: zvg

Wenn es nach Laura Schor geht, ist die Zukunft der Photovoltaik bunt: «Ich bin überzeugt, dass man Solaranlagen attraktiver gestalten kann, wodurch sie besser in die bestehende Umgebung integriert oder als Gestaltungselement genutzt werden können.» Aus diesem Grund hat sich die 23-Jährige für ihre Bachelorarbeit im Studiengang Textildesign an der Hochschule Luzern dem Projekt «Solar Design Tools» der Forschungsgruppe «Produkt & Textil» angeschlossen und eine erste Musterpalette für Solarpaneelen entwickelt.

Eine Textildesign-Studentin gestaltet Solarpaneele? «Zwar geht es in diesem Studiengang darum, Stoffe zu designen. Eine Hauptkompetenz liegt jedoch im Entwerfen von Mustern, die endlos fortgeführt werden können – wie dies bei Stoffrollen oder auch bei Solaranlagen der Fall sein soll», erklärt die Erlinsbacherin.

So sehen die von ihr kreierten Muster aus. Bild: zvg

Muster könnten dazu beitragen, mehr Dächer für Solarenergie zu nutzen

Seit je interessiert sich Laura Schor dafür, was einem Raum, sei es einem Wohnraum oder dem öffentlichen Raum, eine Wohlfühlatmosphäre verleiht: «Ursprünglich wollte ich Innenarchitektur studieren. Durch den gestalterischen Vorkurs bin ich auf den Studiengang Textildesign gestossen und fühlte mich in diesem Bereich sofort wohl, da Stoffe und ihr Design meines Erachtens viel zur Atmosphäre eines Raumes beitragen.»

Laura Schor aus Erlinsbach AG stellte Designs für Photovoltaikanlagen zusammen. Bild: zvg

In einem Einführungs-Seminar zur Erstellung von Computergrafiken kam sie zum ersten Mal mit der Gestaltung von Photovoltaikanlagen in Berührung. «Da trotz Bedruckung möglichst viel Sonnenlicht die Solarzellen erreichen soll, ist es wichtig, dass die Farbfelder nicht überlappend, sondern angrenzend sind und keine Lücken aufweisen», erklärt Schor. Sowohl das eine wie auch das andere könnte zu Schäden an den Solarzellen führen.

Im Rahmen des von Innosuisse, der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, unterstützten Forschungsprojekts wurden bisher sechs Farben entwickelt, die in Kombination für das Bedrucken von Solarpanels geeignet sind: Schwarz, Weiss, Rot, Blau, Gelb und Grün.

Diese nutzte Schor für ihre Musterkollektion namens «Sunny side up»: «Dabei handelt es sich natürlich nicht um normale Farben, wie man sie in einem Malkasten findet. Jede Farbe lässt aufgrund der Farbpigmente unterschiedlich viel Sonnenlicht durch. Diese Unterschiede müssen mittels veränderter Transparenz ausgeglichen werden.»

Weiter sei es wichtig, ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Farbintensität und Energie-Effizienz zu finden. Letztere liege bei ihren Mustern aktuell bei 65 bis 70 Prozent. «Das ist natürlich weniger als 100 Prozent. Wenn die Muster jedoch dazu beitragen können, auch Dächer für Solarenergie zu nutzen, die beispielsweise unter Denkmalpflege stehen, ist es wiederum sehr gut», erklärt die Bachelor-Absolventin.

So sehen ihre Solarpanels im Vergleich zu herkömmlichen aus Erlinsbach mit klassischen Solarpanels mit Solarpanels aus ihrer Kollektion

«Ich möchte, dass man von den Mustern überrascht wird»

Beim Design hat sich Laura Schor zuerst verstärkt an echten Dächern orientiert. Schnell stellte sich jedoch die Frage, ob dies zielführend sei. «Es sind nie Ziegel, egal wie echt sie aussehen. Zudem sind Dächer aufgrund von Verwitterung, Perspektive und Lichtverhältnissen so individuell, dass sich das nie mit nur einem Foto einfangen liesse.» Deshalb habe sie sich auf die Dreidimensionalität der Ziegel und die Schattenwürfe konzentriert.

So entstanden neun Muster, die integrierend oder irritierend sein können. «Ich möchte, dass man von den Mustern überrascht wird, weil sie durch Annähern, Entfernen oder eine andere Perspektive ihre Erscheinung verändern», sagt Schor und ist stolz darauf, dass die Mitglieder des Luzerner Kulturförderverein «ST.ART» dies erkannten und ihre Bachelorarbeit auszeichneten.