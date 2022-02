Erlinsbach Nach acht Jahren Planung: Sanierung an der Kantonsstrasse kann im Juni beginnen 2014 stimmte die Gemeindeversammlung der Strassensanierung zwischen Sagi und Buswendeplatz zu. An anderen Stellen der Hauptstrasse konnte inzwischen gearbeitet werden, doch der betreffende Abschnitt blieb durch Einsprachen und Landerwerb jahrelang verzögert – auch jetzt noch.

500 Meter der Saalhofstrasse, von der Einmündung in die Saligasse (im Bild) bis nach dem Buswendeplatz, können nun saniert werden. Katja Schlegel (AZ-Archiv)

Mit der Kantonsgrenze in Erlinsbach ist es so eine Sache: Der Erzbach gibt zwar beide Seiten klar vor, doch da die stark befahrene Hauptstrasse (die Passstrasse zur Salhöhe) an mehreren Stellen den Bach überquert, gehört diese teilweise zum Aargau, teilweise zu Solothurn. Saniert werden muss sie aber auf beiden Seiten. Der Abschnitt ausserorts Richtung Salhöhe zum Beispiel erhielt in den letzten beiden Jahren neue Stützmauern, neue Bushaltestellen und neuen Asphalt. 2016 wurde an einer Stelle auch ein neuer, breiterer Durchlass für den Erzbach eingebaut.

2016 wurde dieser neuer Erzbachdurchlass an der Saalhofstrasse eingebaut.

Für einen weiteren Abschnitt auf Aargauer Boden dauerte es aber mehrere Jahre, bis die Arbeiten jetzt ausgeführt werden können. Und auch dies nur teilweise: Auf 500 der geplanten 600 Metern der Kantonsstrasse (die Saalhofstrasse) könne laut Robert Ueckert, Projektleiter beim Kanton, mit den Arbeiten begonnen werden. Dies voraussichtlich am 1. Juni 2022, mit Dauer wohl bis Ende August 2023.

Betroffen ist der Abschnitt der Saalhofstrasse ab 145 Meter westlich des Buswendeplatzes Oberdorf bis zur Einmündung in die Saligasse. Bei diesen letzten 100 Metern liegt die Bewilligung noch nicht vor. Der Landerwerb durch den Kanton konnte dort noch nicht abgeschlossen werden.

Verkehrsinseln, Mehrzweckstreifen, neues Trottoir

Saniert wird nicht nur der Strassenbelag: Es geht auch darum, den Strassenraum insgesamt zu verbreitern, denn zwischen den Bushaltestellen Oberdorf und Sagi fehlt ein Trottoir. Querungsinseln und Mehrzweckstreifen als Abbieghilfe zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind ebenfalls vorgesehen. An der westlichen Einfahrt zum Dorf, noch vor dem Buswendeplatz, wird eine Verkehrsinsel heranfahrende Fahrzeuge zur Temporeduktion zwingen.

Es werden teilweise auch neue Stützmauern entlang des Erzbachs gebaut sowie ein neues Geländer auf der Bachmauer über den gesamten Abschnitt hindurch. Hochwasserschutz ist denn auch ein zentraler Bestandteil der Sanierung. 2024 kämen neue Bushaltestellen hinzu.

2021 wurde ein weiterer neuer Erzbachdurchlass fertiggestellt. Bruno Kissling (OT-Archiv)

Gemeindeversammlung sagte schon vor acht Jahren Ja

Es seien vor allem die Landerwerbsfragen sowie Einsprachen, die das Projekt bisher blockiert haben und die letzten 100 Metern weiter hinauszögern, sagt Robert Ueckert. 2014 schon stimmte die Gemeindeversammlung von Erlinsbach AG für den Umbau. 1,7 Millionen Franken war der Gemeindeanteil an der Kantonsstrassensanierung. Doch die Gemeinde beschloss auch, weitere Tiefbauarbeiten vorzunehmen, wenn der Strassenbereich schon aufgerissen wird.

Etliche Werkleitungen werden nun erneuert, auch auf den angrenzenden Gemeindestrassen. Geplant waren schon damals auch Rückhaltebecken für Regenwasser und andere nötige Infrastrukturbauten. Insgesamt sprach das Volk vor bald acht Jahren 3,4 Millionen Franken.

«Mit der Erlinsbacher Saalhofstrasse folgt ein Rattenschwanz», titelte damals die AZ entsprechend. Nach dieser Sanierung jetzt soll in den nächsten Jahren der Abschnitt südlich davon, von der Einmündung Hornstrasse bis zum Löwenkreisel, an die Reihe kommen. Federführend ist dort der Kanton Solothurn. Auch der Abschnitt vom Löwenkreisel bis zum Pont Neuf in Aarau soll dereinst erneuert werden.