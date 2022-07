Erlinsbach Kollision zwischen zwei Motorradfahrern An der Salhöhe kam gestern ein Motorradfahrer zu Fall. Ein zweiter konnte die Kollision mit dem am Boden liegenden Motorrad nicht mehr verhindern. Beide Lenker kamen leicht verletzt davon.

Auf der Salhofstrasse oberhalb von Erlinsbach – einer bei Motorradfahrern beliebten Bergstrecke – verlor ein 18-Jähriger in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha. Der Lernfahrer war Richtung Passhöhe unterwegs, als es zum Fall kam. Das Motorrad schlitterte über die Fahrbahn und prallte auf der anderen Seite gegen die Leitplanke. In diesem Augenblick nahte in Gegenrichtung ein zweiter Motorradfahrer. Der 24-Jährige sah die am Boden liegende Maschine und bremste voll.

Beide Lenker kamen mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon. Kapo AG

Trotzdem konnte er die Kollision nicht mehr verhindern und stürzte ebenfalls. Beide Lenker wurde leicht verletzt. Die Motorräder sowie die Leitplanke wurden beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den 18-Jährigen an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab. (cam)

