Erlinsbach Klinik Barmelweid leidet unter dem Fachkräftemangel, schreibt aber ein Plus «Auf den Gewinn gedrückt haben vor allem die höher werdenden Sachkosten und damit die Teuerung», teilt die Klinik mit.

Dr. med. Serge Reichlin ist CEO der Klinik Barmelweid. Bild: Alex Spichale / AAR

Die Klinik Barmelweid erwirtschaftete im letzten Jahr einen Gewinn von 1,24 Millionen Franken. Das ist zwar deutlich weniger als 2021 (2,6 Millionen Franken), liege aber «im Bereich der Erwartungen», teilt die Klinik mit. «Auf den Gewinn gedrückt haben vor allem die höher werdenden Sachkosten und damit die Teuerung.»

Das vergangene Jahr sei nicht einfach gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter: «Besonders herausfordernd gestaltete sich der Fachkräftemangel bei den Health Professionals und damit zusammenhängend der überdurchschnittlich hohe Bedarf an externen Temporär-Mitarbeitenden.» Dass der Klinikbetrieb jederzeit uneingeschränkt aufrechterhalten werden konnte, liege vor allem am ausserordentlichen Einsatz der Mitarbeitenden, erklärt CEO Serge Reichlin in der Mitteilung. «Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür sind wir ihnen unglaublich dankbar.»

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, biete die Barmelweid seit 2022 «noch flexiblere Anstellungsmodelle» an. Ausserdem habe man «unter anderem ein massgeschneidertes Wiedereinstiegsprogramm» lanciert, um Fachkräfte – etwa in der Pflege – wieder in diesen Beruf zurückzuholen. Das habe sich gelohnt, die Barmelweid habe mehrere Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger einstellen können.

Die Barmelweid betreute im vergangenen Jahr 3943 stationäre Patienten. Knapp 54 Prozent kamen aus dem Aargau, 34 Prozent aus den beiden Basel oder Solothurn, der Rest aus der übrigen Schweiz. Fast jeder Dritte war wegen einer Lungenerkrankung auf der Barmelweid, je etwa ein Fünftel wegen eines Herzleidens oder einer psychischen Erkrankung. Die übrigen Patienten verteilten sich auf die Bereiche Schlafmedizin, Geriatrie und internistische Rehabilitation. Ambulant behandelt wurden weitere 4528 Patientinnen und Patienten. Die Pflegetage konnten 2022 noch einmal leicht gesteigert werden (94’910 Pflegetage 2022 im Vergleich zu 93’934 Pflegetagen 2021).