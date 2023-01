Erlinsbach In wenigen Monaten alles gestemmt: Die Speuzer Fasnacht kommt dank neuem Vorstand zustande Vom 16. bis 19. Februar findet in den beiden Erlinsbach die Speuzer Fasnacht 2023 statt – die erste richtige nach zwei schwierigen, von der Pandemie gezeichneten Jahren. Neu ist auch das Fasnachtskomitee, das vereinzelt andere Akzente setzt.

Das neue Speuzer Fasnachtskomitee (Fako; von links): Präsident Michael Lörtscher, Patrizia Nyffenegger, Leana Baumann, Maik Oprandi und Viviane Müller. Bild: zvg

Interessant – und herausfordernd: So bezeichnet der neue Präsident der Speuzer Fasnachtskommission (Fako), Michael Lörtscher, seine Aufgaben in den letzten Wochen. Erst im Herbst frisch zusammengesetzt, ist die Organisation der Fasnacht in Erlinsbach für den neuen Fako-Vorstand wie ein Sprung ins kalte Wasser. Dies macht die diesjährige Ausgabe – die erste richtige Fasnacht nach zwei schwierigen, von der Pandemie gezeichneten Jahren – zusätzlich speziell.

Nach dem Rücktritt der alten Fako habe man lange im Dorf gemunkelt, ob 2023 überhaupt eine Fasnacht stattfinden würde, wie er erzählt. Doch die Fasnacht ist in Erlinsbach eine Institution, der wohl bedeutendste jährlich wiederkehrende Dorfanlass. Ein Nicht-Stattfinden ist eigentlich undenkbar.

Nach einer Weile der Spannungsmache präsentierte sich aber pünktlich zum 11.11. der neue Vorstand mit einem kleinen Fest. Die Gruppe sei gut durchmischt, vom Alter (sie sind zwischen 19 und 50 Jahre alt) wie von der beruflichen Tätigkeit her. Aber eben auch teilweise unerfahren, wie Michael Lörtscher einräumt.

Ein Problem sei dies bisher aber nicht gewesen. Im Grossen und Ganzen bleibt vieles so wie gewohnt, diese erste grosse Fasnacht nach zwei Coronajahren und dazu noch unter neuer Leitung werde aber etwas kleiner als die Früheren. Dazu setzt die neue Fako auch erste eigene Noten. «Wir wollen ein offeneres Konzept», sagt er. Das Zelt auf dem Dorfplatz werde kleiner, statt Verpflegungsstände im Zelt drin wird es rundherum Barwagen und einen Foodtruck geben, vom renommierten Gränicher Koch Mathias Droz.

Ziel sei es, das Festgelände in den nächsten Jahren weiter zu öffnen und, wer weiss, auch mal den Standort zu ändern. Der Dorfplatz sei zwar zentral, aber eingeschränkt. Die Löiemattwiese könnte eine Option sein, so wie früher.

Die tragische Brandkatastrophe beim Restaurant Löwen gegenüber dem Dorfplatz mache bei der diesjährigen Planung derweil keinen Unterschied. Fasnachtsanlässe fanden dort schon länger keine mehr statt.

Über 20 «wild durchmischte» Gruppen am Umzug

Auch die Fasnacht steht, wie dieses Jahr praktisch alles in Erlinsbach, unter dem Motto des Dorfjubiläums 850 Jahre Speuz. Auf eine kreative Umsetzung des Themas am Fasnachtsumzug kann man sich gefasst machen. Michael Lörtscher jedenfalls gibt keine Spoiler und verrät nur, dass über 20 Gruppen teilnehmen werden. «Wild durchmischt», sagt er, «das kommt gut». Dazu werden über zehn Guggen an der Fasnacht auftreten. Platz im Programm gäbe es bereits keinen mehr.

Die Speuzer Fasnacht beginnt am Donnerstag, 16. Februar, frühmorgens mit der Chesslete, später folgt der Maskenball. Am Freitag gibt es im Festzelt, wie in den letzten Jahren, den «Tiki Bash» mit drei Rockabilly-Konzerten, präsentiert vom Restaurant Andy's Place. Am Samstag folgen die Kinderfasnacht und der Maskenball und am Sonntag, 19. Februar, schliesst die Speuzer Fasnacht mit dem Umzug durch das Dorf ab.

Sorgen um den Nachwuchs

Die Fasnachtszeitung ging letzte Woche in den Druck, das meiste sei inzwischen aufgegleist und werde nun umgesetzt. Auch die Ortsschilder bei der Dorfeinfahrt werden wieder von «Erlinsbach» in «Speuz» umgetauft. «Von Donnerstag bis Sonntag ist das Dorf in unserer Hand. Das werden wir so beibehalten.»

Michael Lörtscher freut sich, blickt aber schon auf die kommenden Jahre und macht sich dabei etwas Sorgen um den Nachwuchs. «Wir müssen wieder bei den Kindern ansetzen und ihnen zeigen, dass die Fasnacht Freude macht», sagt er. Immerhin: Rund 50 Schulkinder und Begleitpersonen hätten sich für den grossen Umzug angemeldet. Den früheren Kinderumzug am Donnerstagnachmittag gibt es aber nicht mehr.