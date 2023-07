Erlinsbach Generationenwechsel in der Zahnpraxis: Neu führt sie ein junges Frauenduo 28 Jahre lang führte Ljubica Carellis die Zahnarztpraxis an der Aarauerstrasse in Erlinsbach AG. Nun hat sie das Ruder übergeben an ihre Tochter Clio Carellis und deren Studienkollegin Chiara Geissberger.

Mit Clio Carellis (links) und Chiara Geissberger führen zwei Frauen neu die Zahnpraxis Erlinsbach an. Sie haben von Ljubica Carellis (Mitte) übernommen. Bild: Andrea Zahler/zvg

«Das Team nennt meine Mutter manchmal immer noch ‹Chefin›, ansonsten hat der Rollenwechsel gut geklappt», sagt Clio Carellis mit einem Lachen. Sie und Chiara Geissberger haben am 1. März die «Zahnarztpraxis Carellis» übernommen – neu mit dem Namen «Zahnpraxis Erlinsbach».

Mutter Ljubica Carellis gründete die Praxis 1995 und führte diese während 28 Jahren. «In den Ferien auf dem Sörenberg entschieden mein Ex-Mann und mein Schwager über meinen Kopf hinweg, dass ich hier – in diesen Räumlichkeiten – eine Praxis eröffnen sollte», erinnert sie sich zurück. «Ich allein hätte das nicht gewagt.»

Die 65-Jährige Aarauerin hält einen Moment inne und erzählt dann weiter: «Ich war bei der Eröffnung im neunten Monat schwanger und hatte bereits zwei Töchter zu Hause – aber es hat funktioniert. Es waren wunderbare Jahre und ich bin dankbar für die vielen schönen Begegnungen mit meinen Patienten.»

«Ich konnte das Lebenswerk meiner Mutter nicht in fremden Händen sehen»

Dass die Praxis an ihre mittlere Tochter gehen würde, war lange kein Thema. Clio Carellis wirft ihrer Mutter einen Blick zu und schmunzelt: «Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Aber als der erste potenzielle Nachfolger in der Praxis stand, konnte ich das Lebenswerk meiner Mutter nicht in fremden Händen sehen.»

Den Schritt in die Selbstständigkeit unternimmt sie zusammen mit Chiara Geissberger. «Ich übergebe die Praxis in sehr fähige Hände und ich weiss, sie werden gewisse Dinge auch anders machen und das ist gut so», sagt Ljubica Carellis stolz und erwähnt gleichzeitig: «Mit Clio wiederholt sich die Geschichte. Sie hat im letzten August ihre Tochter zur Welt gebracht.»

Clio Carellis und Chiara Geissberger besuchten beide die Alte Kantonsschule Aarau. Während ihres Zahnmedizinstudiums in Bern waren sie Teil derselben Studentengruppe. Danach trennten sich ihre Wege. Chiara Geissberger ging in eine Zahnarztpraxis nach Bern und Clio Carellis arbeitete in Zürich im Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich auf der Klinik für Allgemein-, Behinderten- und Seniorenzahnmedizin.

«Als Clio mich vor rund eineinhalb Jahren bei einem Abendessen fragte, ob ich mit ihr die Praxis übernehmen möchte, fühlte ich mich geehrt und freute mich über diese grossartige Chance», erzählt Chiara Geissberger. Nach kurzer Bedenkzeit, sagte sich die gebürtige Birrerin: «Why not!»

Clio Carellis (links) und Chiara Geissberger kennen sich seit der Kanti. Bild: Andrea Zahler/zvg

Unter der neuen Führung wird alles digitalisiert

Nun, mit gerade mal 30 Jahren, führen sie eine Praxis mit einem sechsköpfigen Team: «Wir sind glücklich, dass alle mit an Bord geblieben sind.» Auch Ljubica Carellis bleibt ihnen als Angestellte in einem Teilzeit-Pensum erhalten. Für chirurgische Fälle werde neu ein Spezialist eingesetzt, so Chiara Geissberger: «Somit sind weniger Überweisungen nötig.» Zudem bekommen die Räumlichkeiten ein kleines Facelift. Weiter wurde bereits jeder Behandlungsraum mit einem Computer ausgestattet. «Wir sind jetzt dabei, alles zu digitalisieren», sagt Clio Carellis. Neu sind beispielsweise Terminvereinbarungen auch online möglich.

Neben den Veränderungen solle aber auch vieles gleichbleiben, betonen die beiden Zahnärztinnen: «Wir sind eine Dorfpraxis und wir möchten weiterhin ein familiäres Verhältnis zu unseren Patientinnen und Patienten pflegen.» Zudem sei es ihnen wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich aufgeklärt und wohl fühlt.

Die letzten Monate waren arbeitsintensiv, haben den Jungunternehmerinnen aber gleichzeitig gezeigt, dass sie einander vertrauen können und sich gegenseitig ergänzen. «Es ist ein grosses Privileg, die Praxis zu zweit zu führen», so Clio Carellis. «Es stehen immer wieder wichtige Entscheidungen an und es ist beruhigend, diese gemeinsam zu treffen.» Ausserdem gebe es ihnen den Freiraum, sich in Zukunft noch zu spezialisieren.

Derzeit arbeiten Chiara Geissberger und Clio Carellis Teilzeit in der Praxis: «Unser Ziel ist es, nach der Renovation im Sommer unsere Pensen zu erhöhen und wieder weniger Zeit im Büro und mehr Zeit im Behandlungszimmer zu verbringen. Denn wir lieben die praktische Arbeit.»