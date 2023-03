Erlinsbach Diskussionslos: Bevölkerung stimmt mit weit über 70 Prozent für Millioneninvestition in Schulbauten Die Kredite für den Neubau eines Kindergartens, eines Primarschultrakts und die Sanierung der Schulanlage Bläuen wurden sehr deutlich von der Bevölkerung angenommen. Über 25 Millionen Franken werden insgesamt investiert.

Die Schulanlage Bläuen in Erlinsbach AG: links das Oberstufenschulhaus, das saniert werden muss. Bild: Ueli Wild

Wenn die Schule wirklich Investitionen braucht, dann sträuben sich in der Bevölkerung nur sehr wenige dagegen. Selbst wenn es sich um hohe Summen handelt, die investiert werden müssen: Bildung ist wohl Ehrensache. In beiden Erlinsbach jedenfalls gab es kaum Widerstände. Schon im Vorfeld der Abstimmung hörte man nichts, keine Partei äusserte sich dagegen, die Meinungen schienen von vornherein gemacht.

Dass das Abstimmungsergebnis gerade so deutlich ausfiel, erstaunt aber dennoch. 78 Prozent (1237 Ja zu 357 Nein) stimmten für den Neubau eines Doppelkindergartens bei der Schulanlage Kretz für 3,68 Millionen Franken. 75 Prozent (1198 zu 396) für den Ersatzneubau des Primarschultrakts bei der Schulanlage Bläuen für 5,63 Millionen. 72 Prozent (1148 zu 439) für die mit Abstand teuerste Vorlage: die Sanierung des Oberstufenschulhauses und der Dreifachturnhalle Bläuen, samt Umgebung und Provisorien, für 15,9 Millionen Franken.

Die Schule Erzbachtal wird von beiden Gemeinden Erlinsbach AG und SO gemeinsam geführt. Es wurde nur ein gemeinsames Abstimmungsergebnis aus beiden Gemeinden veröffentlicht. Trotz hoher Ausgaben von über 25 Millionen Franken war die Stimmbeteiligung mit etwas weniger als 30 Prozent sogar eher tief.

Der Platz mit Sportplatz und Mehrzweckhalle bei der Schulanlage Kretz in Erlinsbach AG ist bereits modernisiert worden. Neu kommt nun ein Kindergarten hinzu. Bild: Daniel Vizentini

Einer möglichen Raumknappheit vorgegriffen

Dabei besteht, jedenfalls betreffend Schulraum, kein sofort dringender Handlungsbedarf. Die 27 heutigen Schulklassen haben aktuell auch 27 Zimmer. In vier Jahren aber, ab 2027, werden laut Schule drei zusätzliche Unterrichtszimmer nötig. Das sähe man bereits an den geburtenreichen Jahrgängen, wie Verantwortliche von Schule und Gemeinden an einer Informationsveranstaltung im Januar erklärten. Zudem wachse die Bevölkerung weiter an.

«Wir sind fünf Jahre voraus mit der Planung, packen die Dinge lieber rechtzeitig an», sagte Gesamtschulleiter Rolf Walser. Nicht zuletzt, weil man den Ausbau so staffeln könne und auf weniger Provisorien angewiesen sei, was wiederum weniger Geld koste. Andere Gebäude wie die Oberstufe oder die Primarschule Bläuen seien zudem schon «dringend sanierungsbedürftig», hiess es.

Nächsten Herbst soll es nun mit dem Bau des neuen Doppelkindergartens Kretz losgehen, der schon im Sommer 2024 bezugsbereit wäre. Danach würde mit dem Ersatzneubau des Primarschulhauses Bläuen begonnen. Der alte Kindergarten würde in der Zeit als Schulraumprovisorium dienen.

Der alte und der künftig neue Kindergarten Kretz Der alte Der neue Der heutige Kindergarten Kretz ist sanierungsbedürftig. Es wird ein neuer gebaut. Bild: Schule Erzbachtal/zvg

Als letztes käme dann das grösste Bauvorhaben: die Sanierung des Oberstufenschulhauses Bläuen und der Dreifachturnhalle. Im Herbst 2027 sollten nach Plan alle Schulbauten bezogen werden können.