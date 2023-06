Grosses Dorfjubiläum Die 850-Jahr-Feier erreicht am kommenden Wochenende ihren Höhepunkt: Das ist in Erlinsbach alles geplant Von 15. bis 18. Juni findet das Dorffest zu «850 Johr Speuz» statt. Der Aufbau beginnt heute Samstag. Stephanie Bernet, Präsidentin des Organisationskomitees, offenbart Hintergründe zum Fest und sagt, warum es ein ganz besonderes Ereignis sein wird.

Das OK von «850 Johr Speuz» (von links): Ramona Huber, Christine Schmid, Sibylle Hunziker, Barbara Good, Stephanie Bernet, Sabine Bürgler, Beat Baumann und Marco Andrist. Auf dem Bild fehlt Bruno Vogel. Bild: zvg

Das kommende Wochenende in Erlinsbach wird eines sein, das in der Dorfgemeinschaft über Jahrzehnte nachhallen und sich in die emotionale Erinnerung der Bevölkerung einprägen wird. Zwar wird das ganze Jahr über «850 Johr Speuz» gefeiert, der Höhepunkt des Jubiläums findet aber von 15. bis 18. Juni mit dem grossen Dorffest statt.

Dass so eine Feier bei mehreren Generationen tiefe Spuren hinterlässt, zeigen auch die Berichte zum letzten grossen Jubiläum vor 50 Jahren, die im gedruckten Festführer nachzulesen sind. Dort erinnert sich nicht nur das letzte noch lebende Mitglied das damaligen Organisationskomitees, sondern auch die Gemeindepräsidentin von Erlinsbach SO, Madeleine Neumann, die «800 Jahre Erlinsbach» als Kind erlebte. Die Schiffschaukel der Schaustellerfamilie Beer oder die lange Rutschbahn von der Brücke hinunter in die Hellmühle hinterliessen bei ihr als damals Fünfjähriger bleibende Eindrücke.

«Bereits vor 50 Jahren liess man es krachen», schreibt sie und deutet damit an, was nun 2023 folgen wird. Damals wie heute sei das Fest ein Gemeinschaftsprojekt von vielen engagierten Personen. Mit Mühe gespart hat man auch diesmal nicht, wie ein Blick auf das Programm beweist: Von Donnerstag um 18 Uhr bis Sonntag gegen 14 Uhr sind mindestens sieben grosse Auftritte auf der Festbühne geplant, dazu Sportwettkämpfe wie Di oder De Schnellst/i Speuzer/i und die Speuzer Trophy. Für Kinder und Jugendliche wird einiges geboten, darunter der Hardmänndlitrail der Cevi-Jungschar, ein Jugenddörfli mit eigener Disco und verschiedene Spiele, von der Pfadi oder dem Elternverein mitorganisiert.

Unzählige Vereinsbeizen als Herzstück des Fests

Auch der bei Dorffesten fast schon obligatorische Lunapark fehlt nicht. Herzstück des Fests werden wohl aber die vielen Beizen sein. Zehn Vereine stellen je eine solche auf die Beine, sieben weitere engagieren sich bei Aufritten und anderen Aktivitäten. Bedeutend ist auch die Mitwirkung der Schulkinder: Sie haben in den letzten Wochen Fahnen gemalt, die im ganzen Dorf aufgehängt werden. Und sie werden auch im Fokus stehen beim Festumzug, der am Samstagmorgen vom «Rössli» in Erlinsbach AG zum Festgelände auf dem Mühlematt-Areal in Erlinsbach SO führen und so beide Gemeinden auch symbolisch vereinen wird.

Ebenfalls symbolisch bedeutsam wird am Samstagmorgen die Morgenfeier samt Bankett sein, mit Festreden der Gemeindepräsidentinnen beider Erlinsbach sowie Regierungsvertretenden der Kantone Aargau und Solothurn. Anders als vor 50 Jahren wird diesmal kein Aarauer Stadtratsmitglied eine Ansprache halten. Eingeladen zum Bankett sind sie aber, so wie die Vorstehenden aller umliegenden Gemeinden.

Sie sieht die Festplakette mit dem Logo zur 850-Jahr-Feier aus. Bild: zvg

Festkomitee fest in Frauenhand

Bei den vielen Mitwirkenden die Fäden zusammenhalten tut beim Fest ein neunköpfiges Komitee durchmischten Alters, aber mit klarer Frauenmehrheit. Am Mittwoch trafen sie sich zur letzten Sitzung vor dem grossen Fest. Heute Samstag beginnen sie mit dem Aufbau, wie Präsidentin Stephanie Bernet auf Anfrage erklärt.

«Die Vorbereitungsarbeiten laufen gut, und das Stresslevel hält sich noch in Grenzen. Die Vorfreude nimmt zu», sagt sie und hofft natürlich auch, dass die Verantwortlichen während des Festes mal Zeit finden, um sich hinzusetzen und das Ganze auch zu geniessen. Gefordert werden am Wochenende vor allem die Vereine sein, die ihre Beizen und ihre Anlässe selbstständig führen.

Diese und viele weitere Menschen organisieren das Fest zu «850 Johr Speuz» mit. Bild: zvg

Abschätzen, wie viele Gäste an der grossen Feier in Erlinsbach teilnehmen werden, könne man laut Stephanie Bernet noch nicht. Die Auftritte von Claudio Zuccolini am Donnerstag und der Stubete Gäng am Samstag seien aber schon seit langem restlos ausgebucht, «was uns zuversichtlich stimmt, dass viele den Weg nach Speuz finden werden». Vor 50 Jahren waren es je nach Festtag zwischen 1000 und 2100 Personen. Heute haben beide Gemeinde zusammen schon rund 8200 Einwohnende.

Eine Zeitkapsel für das 900-Jahr-Fest

Als persönlicher Festhöhepunkt nennt Stephanie Bernet den Umzug, den Hardmänndlitrail – «etwas Ähnliches gab es in Speuz bislang noch nie» – und allgemein die vielen vielfältigen Beizen. «Ich finde es toll, dass es auch in der heutigen Zeit noch Leute gibt, die in Vereinen aktiv sind und sich wagen, mit einem Beizli am Dorffest beteiligt zu sein.»

Hohe Erwartungen gibt es zum grossen Überraschungsact von Samstag, 23 Uhr, auf der Wiese vor dem Festzelt. Stephanie Bernet verrät nur so viel: Es wird kein Musikact sein, sondern ein Showact. Abgerundet wird das Fest am Sonntag mit einem Gottesdienst mit Brunch. Kurz nach Mittag dürften dann die Aufräumarbeiten beginnen.

Und weil nach dem Fest immer auch vor dem Fest ist: Eine Zeitkapsel wird mit Gegenständen der Vereine gefüllt und von beiden Gemeinden aufbewahrt. 2073 soll sie wieder geöffnet werden, wenn Erlinsbach das 900-Jährige feiert.