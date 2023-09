Erlinsbach Ausgelassene Stimmung: Das Köhlerfest ist in vollem Gange In Speuz findet nach 2018 endlich wieder ein Köhlerfest statt. Die AZ hat vorbeigeschaut.

Köhlerin Doris Wicky in ihrem Element. Bild: Florian Wicki/AZ

Der sanft räuchelnde Kohlemeiler, die fantastische Blumendekoration, die fröhlichen Gesichter: Lange haben die Speuzer auf dieses Köhlerfest gewartet, und sie werden nicht enttäuscht. Da lohnt sich das Schwitzen beim Marsch in die Gehren allemal, und sonst gäb’s noch den Shuttlebus.

Schon seit Mittwoch läuft das Fest, das mit den Aufbauarbeiten für den Kohlemeiler begann. Bereits vorüber ist auch die Versammlung des Europäischen Köhlerverbandes, das Erlinsbach dieses Jahr ausrichten durfte und zu der am Freitag auch Landammann Jean-Pierre Gallati erschien. Am Samstagabend dann der grosse Moment: Der Kohlemeiler konnte endlich entzündet werden; hier war der Solothurner Regierungsrat Peter Hodel einer von rund 600 Besuchenden.

13 Bilder 13 Bilder Köhlerfest in Erlinsbach Bild: Florian Wicki / AZ

Köhlervereinspräsident Markus Lüthy zeigt sich gegenüber der AZ sehr glücklich: Nach dem Kraftakt des Aufbauens sei das Fest sehr gut gestartet, es gab keine nennenswerten Probleme. Die Atmosphäre lasse sich mit einem Schwingfest vergleichen – ausgelassen, aber friedlich. Das Fest wird durch zahlreiche Helfer ehrenamtlich gestemmt. «Die Freude der Besucher und die gute Truppe sind Entschädigung genug», so Markus Lüthy. Alleine für die Küche sind 160 Personen im Einsatz.

Bis zum 16. September ist jetzt noch viel los in der Gehren. Während der Meiler unermüdlich von Doris Wicky und Heidi Moy bearbeitet wird, läuft nebendran ein sehr vielfältiges Programm ab. Nur ein paar Beispiele: Am Montagabend warten Vorträge über Luchs und Falke, am Dienstag singt das Nostalgiechörli Buchs, am Mittwoch sind die Speuzer Schwinger die Stars, am Donnerstag wartet die Köhlerbilly Rocknight, am Freitag gibt's Comedy und am Samstag, dem «Tag der Schweizer Köhler», dann das «Löschifest» und die Versteigerung der Holzskulpturen, die Künstler Lukas Senn während des Fests erschafft. Das gesamte Programm findet man unter www.koehlerfest-speuz.ch