Erlinsbach Auch in Erlinsbach hat es Gämsen – und sie spüren den Frühling Pius Hofstetter war unterwegs, als er in Erlinsbach Gämsen sichtete, die über die Wiese tollten. Er hielt an und hielt die kleine Herde fotografisch und auf Video fest.

Am Waldrand vom Weiler Breitmis sichtete Pius Holzherr die Gämsen. Bild: Pius Holzherr

Gämsen kennen wohl viele aus den Alpenregionen, wo ihnen kein Berg zu steil und kein Grat zu schmal ist. Doch die Tiere sind auch im Aargau zu finden, was ein Video von Pius Holzherr zeigt. Der Erlinsbacher war mit dem Auto in Richtung Saalhöhe Pass unterwegs, als er am Waldrand vom Weiler Breitmis die Gämsenherde entdeckte. «Das war für mich auch das erste Mal, dass ich in Erlinsbach so eine grosse Anzahl von Gämsen sah», erzählt er. Holzherr überlegte nicht lang, hielt an und fotografierte und filmte die Gämsen. Das Video stellte er auch in die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Speuz wenn», wo es auf viel Begeisterung stiess.