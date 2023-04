Erlinsbach Auch im Aareland ist das Credit-Suisse-Debakel ein Thema An der 189. Generalversammlung der Clientis Bank Aareland verkündete die Bank Wachstum an allen Fronten. Trotz vieler Krisen – darunter die Bankenkrise – zeigt sich die Regionalbank optimistisch.

598 Aktionärinnen und Aktionäre fanden ihren Weg an die 189. Generalversammlung der Clientis Bank Aareland in Erlinsbach. Bild: Florian Wicki

Nach drei schriftlichen Abhaltungen – sogenannte Geister-GVs – lud die Clientis Bank Aareland (CBA) am Freitagabend zur 189. Generalversammlung. Rekordverdächtige 598 Aktionärinnen und Aktionäre folgten der Einladung in die Turnhalle des Schulzentrums Bläuen in Erlinsbach.

Die Bank sei in allen Bereichen gewachsen, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bank, Hansjörg Gloor. Die Bilanzsumme habe die 900-Millionen-Franken-Marke überschritten. Das Brot-und-Butter-Geschäft der Bank ist immer noch das Zinsdifferenzgeschäft. Heisst: Die Bank bezahlt auf Einlagen weniger Zinsen, als sie für Kredite einnimmt, dieses Geschäft macht über 74 Prozent des Betriebsertrags aus.

Auch der Gewinn der Bank ist gewachsen, und zwar um 1 Prozent: Er betrug 2022 1,13 Millionen Franken. Die CBA hat im vergangenen Jahr aber nicht nur mehr eingenommen, sondern auch mehr ausgegeben. Der Geschäftsaufwand hat mit einem Total von 6,72 Millionen um 338’000 Franken zugenommen. Trotzdem beträgt das Kosten-Ertrag-Verhältnis der Bank immer noch sportliche 57,8 Prozent (Branchenschnitt 2021: 61,7 Prozent).

Die Prognosen für das laufende Jahr seien folglich optimistisch, so Gloor. Die Bank sei strategisch gut aufgestellt und bereits positiv gestartet: «Wir rechnen deshalb mit einem gleichen bis sogar besseren Geschäftsergebnis.»

Daniel Heller, Präsident des Verwaltungsrates (links), und Hansjörg Gloor, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Aareland. Bild: Florian Wicki

Lösungsvorschlag für Probleme mit systemrelevanten Banken

Auch der Verwaltungsratspräsident der Bank, Daniel Heller, schloss seinen Ausblick mit einer positiven Note. Davor zählte er einige Herausforderungen auf, darunter die Energiekrise, die Klimakrise und die Finanzkrise. Und: «Im Moment stehen wir wieder im Sturm einer Bankenkrise.» Die habe über die systemrelevante Credit Suisse auch die Schweiz erreicht. Er nannte denn auch eine Ursache für das Scheitern von Banken wie der CS: «Die Chefs und Aktionäre systemrelevanter Banken wissen, dass ihr Unternehmen im schlimmsten Fall von der öffentlichen Hand gerettet wird.»

Und für diese faktische Staatsgarantie müssten diese Banken aber keinen Rappen bezahlen, nicht etwa wie die Kantonalbanken mit ihrer Abgeltung. Aus Sicht einer Regionalbank sei diese Bevorzugung und Subventionierung unfair. Hellers Vorschlag: «Eine finanzielle Abgeltung für die faktische Staatsgarantie, ähnlich wie ein Zins für einen Kredit.» So nehme eine Bank weniger Risiken auf und die Aktionäre schauten ihr genauer auf die Finger.

In den Abstimmungen wurden alle Anträge des Verwaltungsrats grossmehrheitlich bis einstimmig angenommen. So etwa auch die Dividende von 28 Franken pro Aktie. Nach dem traditionellem «Bank-Möhli» – man wechselt zwischen Aargauer Braten und Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti, heuer gab es letzteres – sorgte der Tambourenverein Erlinsbach für eine perkussionistische Unterhaltungseinlage.