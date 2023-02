Erlinsbach AG und SO Nach jahrelangem Einsatz: Der neue Jugendtreff wird diese Woche vorgestellt Im Alten Gemeindehaus von Erlinsbach AG ist in den letzten Wochen der erste Jugendtreff beider Gemeinden entstanden. Jugendliche haben in der Einrichtung mitgewirkt. Diesen Mittwoch findet ein «Abend der offenen Tür» statt. Der neue Jugendarbeiter stellt sich vor.

Im Alten Gemeindehaus von Erlinsbach AG wurde neu ein Jugendtreff eingerichtet. Jugendarbeiter Noah Meyer präsentiert ihn. Daniel Vizentini

Über viele Jahre musste für eine Jugendarbeit in Erlinsbach AG und SO gekämpft werden, lange wurde seitens der Politik und einem Grossteil der Bevölkerung kein Bedarf danach gesehen. Im Herbst 2021 aber entschieden sich beide Gemeinden dann doch für die Einführung einer professionellen, offenen Jugendarbeit.

Mit Aarau wurde ein Gemeindevertrag für eine Zusammenarbeit unterzeichnet und so trat im letzten September der 25-jährige Jugendarbeiter Noah Meyer seine Stelle an. Seitdem hat er sich für den Aufbau engagiert. Ende letzten Jahres wurden auch die Jugendlichen aufgerufen, den neuen Jugendtreff mitzugestalten.

Mit diesem Flugblatt wird für den «Abend der offenen Tür» geworben. zvg

Gewünscht hatten sie sich etwa viel Sitzmöglichkeiten oder einen Raum mit einer Spielkonsole. Besonders stolz ist Noah Meyer auf das Musikzimmer, das die Jugendlichen selbst gestrichen und mitaufgebaut haben. Im Dezember wurde der Treff mit rund 80 Jugendlichen offiziell eingeweiht, seitdem wird er schrittweise verschönert. «Die Jugendlichen sind voll motiviert», erzählt Noah Meyer.

Der Jugendtreff steht nahe der Schulanlage Kretz im Erdgeschoss vom Alten Gemeindehaus von Erlinsbach AG, etwa da, wo früher der Empfangsschalter war. Geöffnet sein wird er zu Beginn immer freitags von 18 bis 23 Uhr.

Nun findet diesen Mittwoch, 22. Februar, ab 18.30 Uhr ein «Abend der offenen Tür» statt. Interessierte können den Jugendraum besichtigen und sich mit Personen der gemeinsam geführten Jugendkommission und der Jugendarbeit beider Erlinsbach austauschen.

Dazu will sich auch Noah Meyer persönlich vorstellen. Sein Studium in sozialer Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten wird er voraussichtlich in den nächsten Monaten abschliessen. Den Schwerpunkt im Studium setzte er gezielt auf die Themen Kindheit, Jugend und Integration. Zuletzt arbeitete er in einem einjährigen Ausbildungspraktikum bei der Jugendarbeit Suhr Buchs Gränichen.

Diesen Musikraum richten die Jugendlichen gerade selbst ein. Daniel Vizentini Die Schulanlage Kretz liegt gleich wenige Meter dahinter. Daniel Vizentini Der Jugendtreff liegt nahe bei der Schule. Die Jugendlichen bauen ihn Schritt für Schritt aus.

Vandalismus und Littering werden thematisiert

Wieder gestartet ist letzten Herbst nach der Pandemiepause auch das Projekt «Midnight Speuz», bei dem jeden Samstagabend die Turnhallen für sportbegeisterte Jugendliche geöffnet wird, begleitet von erwachsenen Leitenden – noch werden weitere solche «Coaches» gesucht. Solche Midnight-Projekte haben sich landesweit bereits in mehreren Gemeinden bewährt und gelten als gesetzt.

Gerade in Erlinsbach, wo sich zuletzt dem gefühlten Eindruck nach viele Fälle von Vandalismus gehäuft haben und in ihrer Zerstörungswut auch erstaunlich heftig wurden, scheint eine neue, aktive Jugendarbeit wichtiger und pünktlicher denn je. Nachgefragt zum Thema, sagt Noah Meyer, dass er sich betreffend Vandalismus und auch Littering in beiden Gemeinden sehr bewusst sei und auch schon geschildert bekommen habe.

Daniel Vizentini Daniel Vizentini An den Wänden hängen einige Plakate, die den Umgang der Jugendlichen mit den sozialen Medien thematisieren.

«Vandalismus nicht rein auf Jugendliche abwälzen»

Aus Sicht der Jugendarbeit sagt er: Vandalismus und Littering werden im Jugendtreff thematisiert. Es ist denn auch ein erklärtes Ziel, die Jugendlichen zu diesen Themen zu sensibilisieren. «Durch den Jugendtreff besteht ein anderer Zugang zu den Jugendlichen als beispielsweise im schulischen Kontext und dieser Zugang wird auch für solche Themen genutzt.»

Dank der sehr grossen Nachfrage der Jugendlichen nach einer Jugendarbeit in Erlinsbach AG und SO, so Noah Meyer, können auch viele Jugendliche erreicht werden. «Natürlich kann durch die Sensibilisierung der Jugendlichen, die den Jugendtreff besuchen, nicht garantiert werden, dass die beiden Gemeinden gänzlich frei von Littering und Vandalismus werden», sagt er. «Ich finde jedoch auch wichtig, dass die aktuelle Situation gesamtgesellschaftlich betrachtet und nicht rein auf Jugendliche abgewälzt wird.»