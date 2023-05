Erlinsbach AG Nach Nein zum Generationenpark: Immerhin der Spielplatz soll erneuert werden können Anders als der geplante Pumptrack war die Sanierung des Spielplatzes im Erlinsbacher Gebiet Kalkhof nie umstritten. Der Gemeinderat will deshalb immerhin diesen Teil des Vorhabens realisieren – direkt als Budgetgeschäft, das keiner separaten Abstimmung bedarf.

Immerhin der Spielplatz am Kalkhof in Erlinsbach soll erneuert werden. Bild: Daniel Vizentini

Die verlorene Referendumsabstimmung vom letzten Jahr hallt weiterhin nach: Für 1,5 Millionen Franken wollte der Gemeinderat das Gebiet Kalkhof in Erlinsbach AG in einen «Generationenpark» umwandeln – mit besserem Spielplatz, schöneren Verweilecken, aufgewerteter Pétanque-Anlage und grossem Pumptrack. Letzteres war angestossen worden vom Elternverein, der überzeugt bemängelte, dass es für Kinder und Jugendliche nur wenig Freizeitmöglichkeiten in der Gemeinde gäbe.

Die Gemeindeversammlung bejahte das Vorhaben, an der anschliessenden Referendumsabstimmung wurde das Ja aber in ein Nein gekippt. Seitdem überlegt sich der Gemeinderat, wie es mit dem Kalkhof weitergehen soll. Ein neues Projekt dürfte her, doch eine weitere Niederlage einstecken will man nicht. Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsidentin Monika Schenker diese Woche: «Wir müssen das Projekt Generationenpark auseinandernehmen und Anpassungen vornehmen. Details haben wir noch nicht.» Auch die möglichen Kosten werden nochmals eruiert.

Unterdessen aber hat der Gemeinderat entschieden, immerhin den Spielplatz zu erneuern, den am dringendsten sanierungsbedürftigen Teil des Kalkhofs. Und dies ohne separaten Volksentscheid: Die Ausgaben für den neuen Spielplatz sollen direkt ins Budget 2024 aufgenommen werden. Die Kosten dafür kennt man noch nicht, doch sie dürften in dem Bereich liegen, in dem der Gemeinderat die Entscheidungskompetenz hat. Nimmt das Volk das Budget unverändert an, wird 2024 der Spielplatz erneuert.

Der Spielplatz in Erlinsbach dürfte nächstes Jahr saniert werden. Bild: Daniel Vizentini

Der Spielplatz war bisher nicht umstritten

Widerstände aus der Bevölkerung dürfte es kaum geben: Wie die Gemeinde selbst im «Erlinsbach aktuell» schreibt, sei der zu erneuernde Kinderspielplatz als Teil des «Generationenpark»-Projekts nie umstritten gewesen. Die Referendumsinitianten störten sich vor allem am Pumptrack.

«Deshalb wird es nun höchste Zeit, die Sanierung, beziehungsweise die Neugestaltung in Angriff zu nehmen», so die Gemeinde, «damit die Realisierung schnellstmöglichst erfolgen kann».