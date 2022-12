Erlinsbach Kleine Einzonung geplant: Alter Bauernhof soll überbaut werden dürfen An der Saalhofstrasse, inmitten anderer Wohnbauten, steht ein altes Haus, das theoretisch zur Landwirtschaftszone gehört. Damit dort neues entstehen kann, muss die Fläche umgezont werden.

Dieses Haus an der Saalhofstrasse in Erlinsbach steht in der Landwirtschaftszone. Nun soll ein Teil der Parzelle zur Bauzone werden. Bild: Daniel Vizentini

Wie eine Lücke im Bauzonenplan steht an der Saalhofstrasse die schmale Landwirtschaftsparzelle 845, links, rechts und gegenüber umzingelt von Wohn- oder Gewerbebauten. Ein altes Bauernhaus und eine alte Scheune zeugen noch von der früheren Nutzung als Milchviehbetrieb. Nur dahintersteht eine Fläche unbebaut da.

Diese soll auch so bleiben. Das zwar noch hübsche, aber sichtlich nicht mehr in bestem Zustand stehende Bauernhaus und die Scheune hingegen sollen durch Neubauten ersetzt werden dürfen. Doch dafür braucht es eine Zonenänderung.

Geplant ist: Der bereits bebaute Teil der 4000 Quadratmeter grossen Parzelle (etwa zwei Drittel davon) würde neu der Wohn- und Gewerbezone WG2 zugeschrieben. Das obere, unbebaute Drittel der Parzelle gegen den Geissfluhweg hin würde Landwirtschaftszone bleiben.

Die dafür nötige Mitwirkung und öffentliche Auflage für die Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplans von 2010 laufen noch bis am 3. Januar. Landeigentümer Paul Lauber hat den Antrag dafür gestellt «infolge Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit», wie es im beigelegten Planungsbericht heisst.

Das alte Bauernhaus hat seinen Charme, ist aber nicht mehr in bestem Zustand. Daniel Vizentini

Da die Parzelle bereits von Bauland umschlossen ist, sei eine Einzonung «im Sinne einer Arrondierung» grundsätzlich möglich. Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Wohnbauten kann man so der Bauzone zuweisen. Auf dem Papier gilt ein Grossteil der Parzelle als Fruchtfolgefläche. Da bereits Bauten darauf stehen, muss mit der Einzonung aber offenbar keine Fruchtfolgefläche kompensiert werden, wie es heisst.

Für die Innenverdichtung der Gemeinde ist eine Wohnüberbauung an der Stelle, gleich an der Hauptstrasse und umzingelt von anderen Wohnbauten, durchaus sinnvoll. In einer Interessenabwägung im Planungsbericht heisst es sogar, die Einzonung sei «ein Beitrag zur haushälterischen Nutzung des Bodens».

Kanton und Gemeinde erhalten Mehrwertabgabe

Bei der letzten Revision der Nutzungsplanung 2010 hatte die Gemeinde eine Zonenänderung dort bereits geplant, wurde aber vom Grossen Rat gebremst. Die Gemeinde habe schon zu viel Bauland ausgeschieden, hiess es damals. Die jetzt vorgeschlagene Umzonung betrifft nun nur eine kleinere Fläche als damals, nämlich nur den bereits bebauten Teil der Parzelle.

Mit der Einzonung wird der Eigentümer einen Mehrwertausgleich zahlen müssen von 20 Prozent des Mehrwerts, den das Landstück dank der Einzonung gewinnt. Das kantonale Steueramt schätzte diese auf 240'745 Franken. Davon geht je die Hälfte an den Kanton und die Gemeinde. Dazu wird, wie für jedes neu der Bauzone zugewiesene Grundstück, eine Baupflicht auferlegt; in diesem Fall von bis zu zehn Jahren.