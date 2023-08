Erlinsbach AG Gemeindepräsidentin Monika Schenker reicht Rücktritt ein Die 58-Jährige verlässt den Gemeinderat auf Ende Juni 2024. Die Doppelbelastung im Familienunternehmen und in der Gemeinde sei zu gross geworden.

Monika Schenker ist seit 2018 Gemeindepräsidentin. Bild: zvg

In Erlinsbach AG geht nächstes Jahr eine Ära zu Ende. Monika Schenker-Eisenring (58, Die Mitte), seit 2010 Gemeinderätin und seit 2018 Gemeindepräsidentin, hat ihren Rücktritt von beiden Ämtern per Ende Juni 2024 eingereicht. Aufgrund der beruflichen Herausforderungen im Familienbetrieb sei die Belastung mit den Ämtern in der Gemeinde zu gross geworden, heisst es in einer kurzen Mitteilung.

Auf Anfrage präzisiert sie: Es stünden bedeutende Projekte an, unter anderem geht es um die Nachfolge in der Firma. Beides unter einem Hut zu bringen sei nicht mehr möglich. Monika Schenker ist bei Schenker Hydraulik in der Geschäftsleitung für die Buchhaltung zuständig. Das Unternehmen feierte letztes Jahr den 90. Geburtstag.

Als «Macherin, die anpackt», wie sie sich einst in einem Interview bezeichnete, wird sie auf 14 tatkräftige Jahre im Gemeinderat zurückblicken können. Ihren Rücktritt hat sie frühzeitig bekannt gegeben, um genug Zeit für die Ersatzwahl zu lassen. Diese findet am 3. März statt.