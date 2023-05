Grosse Dorfumfrage Erlinsbach wird geschätzt wegen der Natur und der Nähe zu Aarau – fast 90 Prozent würden niemals wegziehen Für die Revision der Nutzungsordnung hat Erlinsbach AG eine Umfrage in der Bevölkerung durchführen lassen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Genannt wurden auch einige Schwachstellen.

Erlinsbach bildet für viele das ideale Gleichgewicht zwischen Natur und Stadt. Bild: Bruno Kissling

Warum wohnen Sie in Erlinsbach? – Wegen Aarau. Plakativ zusammengefasst war diese eine der meistgenannten unter vielen Antworten, die 228 Personen aus Erlinsbach AG zwischen März und April bei einer «Dorfumfrage» gaben. Doch natürlich bildet diese eine Antwort bei weitem nicht das Spektrum ab, das Erlinsbach in den Augen der Bevölkerung zu einer lebenswerten Gemeinde macht.

So schätzen die meisten nicht nur die Nähe zur Kantonshauptstadt, sondern in erster Linie zur Natur, sei es im Wald entlang der Jurakette oder an der Aare. Das Ländliche und gleichzeitig Stadtnahe wird von vielen als grosses Glück hervorgehoben, das es für die meisten unter den Befragten unbedingt zu erhalten gilt.

Aarau liegt ab Erlinsbach in sichtlich greifbarer Nähe. Bild: Daniel Vizentini

Unter ihren Wünschen für die nächsten 30 Jahre nannten viele, dass Erlinsbach AG den Dorfcharakter samt Grünflächen wahren soll. Die Bevölkerungszahl – heute rund 4500 Personen – dürfe moderat ansteigen, aber am liebsten nicht allzu sehr. Das Stichwort Fusion mit Erlinsbach SO wurde zwar auch genannt, steht aber nicht prominent unter den ersten Rängen.

Das Aareufer wird als Naherholungsgebiet sehr geschätzt. Bild: Severin Bigler

Der derzeit eher tiefe Steuerfuss oder allgemein die gesunden Finanzen wurden unter den Befragten kaum gewürdigt. Was sich jedoch viele wünschen, ist zum Beispiel ein grösseres Angebot an Restaurants im Dorf. Handlungsbedarf sehen sie in erster Linie aber bei den Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche und allgemein bei der Schaffung von Treffpunkten.

Erst gerade letzten Herbst wurde die Erstellung eines Generationenparks im Kalkhof samt Pumptrack in einem Referendum vom Stimmvolk abgelehnt. Viele haben das Vorhaben aber nicht vergessen: «Kalkhof» war betreffend fehlender Infrastruktur in der Gemeinde das meistgenannte Stichwort, auch der Pumptrack fand da erneut Erwähnung. Verbesserungspotenzial wurde zudem beim Dorfplatz beim Zentrum Rössli geortet, wo fehlende Grünflächen bemängelt wurden. Eher unzufrieden ist die Bevölkerung auch mit den Angeboten für Kinderbetreuung oder den Radwegen.

Der geplante Generationenpark mit Pumptrack beim Kalkhof wurde zuletzt vom Volk verworfen. In der Umfrage wurde der Mangel an Angeboten, vor allem für die Jungen, als grösstes Manko von Erlinsbach genannt. Bild: Daniel Vizentini

Öffentlicher Verkehr wird eher wenig genutzt

Zufrieden sind die Menschen in Erlinsbach hingegen mit dem Bildungs- und Einkaufsangebot, dem hohen Sicherheitsempfinden oder dem öffentlichen Verkehr. Wobei von den über 220 Rückmeldungen diesbezüglich über 100 Personen angaben, den Bus weniger als einmal pro Woche zu nutzen. Nur gerade 20 Personen gaben an, täglich damit zu fahren. Das Auto hingegen wurde von 157 Personen als ihr Hauptfortbewegungsmittel angegeben. 85 der Befragten bleiben wohl eher nur im Dorf und gaben an, in erster Linie zu Fuss unterwegs zu sein.

Unter den Arbeitstätigen gehen die allermeisten nach Aarau, an zweiter Stelle wurden verschiedene Ortschaften zwischen Olten und Lenzburg genannt. Vereinzelt erwähnt wurden auch Zürich, Basel, Luzern oder gar Genf. 38 der über 220 Personen arbeiten in Erlinsbach selbst.

192 gaben weiter an, dass sie noch nie aus Erlinsbach AG wegziehen wollten. Falls sie es aber doch tun würden, nannten sie als Wegzugsgrund an erster Stelle das Stichwort «Lärm» und danach «Arbeitsweg». Verkehr, Wohnungspreis und Alter wurden ebenfalls eher häufig als Gründe genannt.

Der Dorfplatz von Erlinsbach AG beim Zentrum Rössli ist zwar modern gestaltet, die wenigen Grünflächen wurden aber bemängelt. BIld: Daniel Vizentini

Umfrage als Baustein für die neue Nutzungsplanung

Die Umfrage wurde von der Gemeinde in Auftrag gegeben. Sie ist Teil der Vorarbeiten zur Revision der Nutzungsplanung von Erlinsbach AG, die Ergebnisse sollen als generelle Anliegen und Hinweise der Bevölkerung in die Arbeiten zum Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) einfliessen. Als nächsten Schritt für das REL lädt der Gemeinderat die Bevölkerung nun zu einer öffentlichen Mitwirkung ein am Samstag, 3. Juni, im alten Restaurant Wygärtli.

Unter den 228 Personen, die freiwillig bei der Umfrage mitgemacht haben, waren knapp 55 Prozent Männer. Die meisten sind zwischen 30 und 70 Jahre alt, ein Viertel aller Befragten 50 bis 59. Nur zwölf Personen unter 30 machten mit. Unter den Hobbys der Befragten wurden hauptsächlich Wandern, Lesen oder «Garten» genannt. Durchschnittlich leben sie seit rund 24 Jahren in der Gemeinde, meist in einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind.