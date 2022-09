Erlinsbach AG Diese Eltern setzen sich für ein Ja zum Generationenpark ein Der Elternverein lanciert den Abstimmungskampf für den neuen Park im Erlinsbacher Kalkhof. Hier schildern sie ihre Argumente.

Gemeinderat und Elternverein wollen aus dem Kalkhof in Erlinsbach einen Generationenpark machen mit einem Pumptrack. Von links: Andreas Richner, Markus Häusermann, Kathrin Fachinger, Lukas Döbelin, Lisi Züger, Fabian Berger und Simone Döbelin. Daniel Vizentini

Sie kämpfen dafür schon seit Jahren: 2018 führte der Erlinsbacher Elternverein eine Umfrage an den Schulen durch, wollte direkt von den Kindern und Jugendlichen wissen, was sie sich in der Gemeinde wünschen. Die Antworten zeigten: Ein modernes Freizeitangebot wäre toll, ein Ort, wo man sich bewegen und austoben kann. Genannt wurde dabei oft ein Pumptrack: Eine kleine, hügelige Rundstrecke für Velos, Mountainbikes oder Trottinettes, so wie sie in den letzten Jahren zunehmend trendig wurde und in mehreren Gemeinden errichtet worden ist.

Die Gruppe arbeitete ein Projekt dafür aus, präsentierte es dem Gemeinderat. Nach Verzögerung wegen Corona kam dieser dann mit einer Art Gegenvorschlag, der verschiedene Bedürfnisse und Pendenzen in der Gemeinde unter einem Hut vereinen sollte: Statt nur den Pumptrack zu bauen, sollte im Erlinsbacher Kalkhof doch auch der in die Jahre gekommene Spielplatz erneuert, die Infrastruktur für den Pétanque-Club aufgewertet, das etwas überdimensionierte, teils sumpfige Fussballfeld anders eingerichtet und die eher unschöne Entsorgungsanlage besser in die Umgebung eingebettet werden. Heute steht die grosse Rasenfläche mitten im Wohnquartier meist ungenutzt und brach da, Sitzbänke gibt es nur wenige und nur unmittelbar beim Spielplatz.

Der Spielplatz braucht eine Auffrischung und auch sonst scheint die grosse Fläche beim Kalkhof unternutzt zu sein. Daniel Vizentini

Der Gemeinderat entwickelte das Projekt weiter zu einem «Generationenpark», der für junge wie ältere Menschen entworfen ist und Begegnungen unter ihnen ermöglicht. Der lauschige Sitzplätze, ansprechende Spazierwege, einen schöneren Spielplatz und eben auch einen Pumptrack für ältere Kinder anbietet.

Die Befürwortende sehen darin nur Gutes: Schliesslich war Erlinsbach in den letzten Jahren stark gewachsen, viele Freiflächen und Wiesen wurden verbaut. Spielen im öffentlichen Raum sei für Kinder heute kaum noch möglich. Dass die Gemeinde nun die Infrastruktur fürs angewachsene Dorf anpassen muss, sei eigentlich nur selbstverständlich, sagen sie.

Gemeinderat und Elternverein wollen aus dem leeren Kalkhof in Erlinsbach einen Generationenpark machen mit einem Pumptrack. Daniel Vizentini

Nach dem Ja an der Gmeind mobilisierten die Gegner

Dennoch: Der Generationenpark wurde an der Gemeindeversammlung nach langer Diskussion zwar sehr deutlich angenommen, eine Gruppe ergriff aber das Referendum und konnte die dafür nötigen Unterschriften auch ziemlich schnell sammeln.

Bemängelt werden seitens der Gegner die Kosten, der Lärm oder die durch den asphaltierten Pumptrack teils versiegelte Fläche auf dem heute grünen Rasenplatz. 1,5 Millionen Franken soll der Park kosten, laut den Befürwortenden aber doch viel weniger als etwa die über 4 Millionen, die vor wenigen Jahren für die erneuerten Fussballplätze in Erlinsbach SO ausgegeben wurden. «Hier würde hingegen ein Projekt für die ganze Bevölkerung entstehen», sagen sie.

Der Pétanque Club im Kalkhof würde Teil des geplanten Generationenparks. Daniel Vizentini

Zuvor hatte der Kanton einen Beitrag von bis zu 50 Prozent der Kosten in Aussicht gestellt. Das Geld kann aber erst nach einem definitiven Ja zum Projekt gesprochen werden, weshalb noch unklar ist, wie viel der Kanton tatsächlich zahlt. Für das eher wohlhabende Erlinsbach AG, das gerade kürzlich den Steuerfuss senkte, sei das Projekt aber problemlos finanzierbar.

Zur versiegelten Fläche halten die Befürwortenden entgegen, dass dafür die restliche, heute brachliegende Wiese biologisch aufgewertet würde. Der Pumptrack würde etwa einen Drittel der Parkfläche beanspruchen, wäre aber immer noch kleiner als ähnliche Anlagen in Schöftland oder Olten.

Im Erlinsbacher Kalkhof ist noch viel Fläche leer. Daniel Vizentini

«Für Kinder ab zehn Jahren gibt es im Dorf sonst nichts»

Am wichtigsten ist dem Unterstützungskomitee, dass ihre Kinder einen Ort zum Spielen haben – und dies nicht am Siedlungsrand, sondern mitten im Dorf, wo sie nicht von den Eltern hingefahren werden müssen, sondern selbstständig mit dem Velo oder zu Fuss hingehen können. Einen Ort in der Nähe, eingebettet ins Dorfleben, wo die Kinder auch in Sicherheit sind. Als Generationenpark konzipiert, könnten auch Grosseltern ihre Enkelkinder mal dorthin begleiten.

«Für Kinder ab zehn Jahren gibt es im Dorf sonst nichts», sagen die Eltern. Dank Pumptrack könnten sie sich mehr bewegen, sässen weniger vor Bildschirmen, wären freier.

«Unsere Kinder dürfen nicht abstimmen. Hier können wir etwas Gutes für sie tun.»