Erlinsbach AG Damit bei Blackout das Wasser weiterhin fliesst: Gemeinde will Notstromaggregate kaufen An der Gemeindeversammlung vom 9. Juni wird eigentlich nur für ein Geschäft etwas Geld ausgegeben: Es geht um Notstromaggregate für die Wasserversorgung. Beim Entsorgungswesen hingegen erhält die Bevölkerung Geld zurück.

Wenn in Erlinsbach AG mal der Strom ausfällt, soll immerhin die Wasserversorgung weiter funktionieren können. Bild: Daniel Vizentini

In den Monaten nach Beginn des Kriegs in der Ukraine wurde in der Öffentlichkeit wiederholt die Gefahr einer Strommangellage genannt. Eingetreten ist diese bisher nicht, der Gemeinderat von Erlinsbach AG will sich aber dennoch dafür wappnen. Im Fall eines kompletten Stromausfalls könnte nämlich auch die Wasserversorgung der Gemeinde jäh unterbunden werden.

Vor allem für den kommenden Winter will man gut vorbereitet sein. Deshalb will der Gemeinderat schon bald Notstromaggregate besorgen. Denn die Lieferfristen dafür seien derzeit sehr lang, wie es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni heisst. «Es sollte also nicht bis zum ordentlichen Budgetprozess mit der Bestellung zugewartet werden.»

Für die Beschaffung von Notstromaggregaten für die Wasserversorgung wird der Gmeind nun ein Verpflichtungskredit über 160’000 Franken zur Genehmigung vorgelegt.

Blick auf Erlinsbach AG von der Aare aus. Bild: Daniel Vizentini