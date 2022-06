Erlinsbach AG Bringt Pumptrack Lärm und Vandalismus? Die Gemeindeversammlung von Erlinsbach AG sagte am Freitag Ja zu einem Kredit von 1,5 Millionen für einen Generationenpark.

Auf diesem Areal soll der Pumptrack entstehen. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der geplante Generationenpark im Kalkhof mobilisierte: 213 (von 3018) Stimmberechtigte waren an der Gmeind. Und die Meinungen waren wohl gemacht. Hier die skeptischen Anwohner dieses Parks, da jene, die im Generationenpark eine Chance sehen, Junge, Alte und die dazwischen zusammenzubringen. Die Idee des Gemeinderats. Und Gemeindepräsidentin Monika Schenker vertrat sie mit Vehemenz.

Pumptrack weckt Befürchtungen der Nachbarschaft

Es ist nicht der Kinderspielplatz, der die Gemüter erregt oder die ebenso sanierungsbedürftige Wiese mit Fussballtor. Und auch der Pétanque-Club ists nicht. Befürchtungen nährt der geplante Pumptrack, ein Spielplatz zur sportlichen Betätigung. Das ist ein speziell gebauter Rundkurs aus Wellen und Kurven für Fahrräder und andere Rollsportgeräte. Die Haupt-Befürchtung: Lärm. Und zwar jener, der durch das Befahren entstehen kann, vor allem aber äusserten mehrere Personen die Befürchtung, Nachtruhestörung, Littering, Vandalismus könnten ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Ihre logische Konsequenz: Verlegung des Pumptracks an die Peripherie, zu den Sportanlagen.

Der Platz soll allen Generationen etwas bringen

Monika Schenker fand klare Worte für die Idee des Gemeinderats: «Es geht um einen Platz für alle Leute, nicht nur den Pumptrack.» Einen Ort des Zusammenseins für alle Altersgruppen: sich austauschen, sich bewegen. Deshalb auch die vorgesehenen Schattenplätze und Flanierwege. Und, beim Pétanque-Club, ein Bistro oder einen Kiosk, wo Leute sich treffen können.

Dass der Gemeinderat sich der Risiken bewusst ist, zeigt, dass klare Verhaltensregeln angebracht werden müssen: Nachtruhe ab 22 Uhr, Pumptrack offen von 9 bis 21 Uhr, Verbot von Töfflis, lauter Musik, Grillaktivitäten, Hunden.

Gespräch suchen oder die Polizei rufen?

Von Gegnerseite wurde darauf hingewiesen, dass die Durchsetzung dieser Regeln das Problem sei. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf Zuwiderhandlungen. Die einen suchen das Gespräch mit den Jugendlichen, andere rufen gleich die Polizei. Monika Schenker verwies auf die Zusammenarbeit mit Polizei und Securitas, ist sich aber bewusst, dass das Ausbleiben von Störungen nicht zu garantieren sei. Eine Votantin meinte, es gebe so viele Verbote, und die Jugendlichen würden überall, wo sie sich treffen, weggeschickt. Und eine andere, deren Sohn Pumptrack mache, erhielt Applaus für ihr Votum, wenn Jugendliche immer am Gamen seien, seis nicht recht, und wenn sie einen anderen Sport als Fussball trieben, auch nicht.

Rückweisungsantrag hatte keine Chance

Anwohnerin Andrea Isler verlangte die Prüfung eines anderen Standorts für den Pumptrack. Zudem soll nicht die Gemeinde diesen bauen, finanzieren und unterhalten, sondern, wie in anderen Gemeinden, ein Trägerverein. Ihr Rückweisungsantrag fand mit 41 Ja-gegen 165 Neinstimmen keine Mehrheit, wohl aber der Antrag des Gemeinderats mit einem Kredit von 1,5 Millionen Franken für den Generationenpark: 155 Ja gegen 42 Nein. Gegen diesen, wie gegen alle anderen Beschlüsse kann das Referendum ergriffen werden. Monika Schenkers Schlusswort zu diesem Thema: «Wir werden alles machen für einen geordneten Betrieb.» Übrigens: Erlinsbach SO beabsichtige einen Beitrag von 65’000 Franken zu leisten. Allerdings muss da noch die Gemeindeversammlung Ja dazu sagen, denn der Betrag muss budgetiert werden. Und Erlinsbach AG darf auf einen Kantonsbeitrag hoffen; er beträgt maximal 50 Prozent.

Unbestritten war die Fusion des Entsorgungswesens mit Erlinsbach SO samt neuem Abfallreglement und einheitlichen Säcken und Gebühren für beide Erlinsbach. Erlinsbach SO entscheidet an der Gemeindeversammlung von heute Montagabend über diese Fusion. Auch zum Kredit von 250’000 Franken für die BNO-Revision, Kreditabrechnungen und eine Einbürgerung gab es am Freitag ein klares Ja.