Erlinsbach AG 451 Unterschriften für Generationenpark-Referendum übergeben: Die Entscheidung fällt wohl im September Das Sammeln der Unterschriften sei relativ rasch gegangen, sagt die Mitinitiantin des Referendums gegen das Projekt mit Freizeitanlagen und Pumptrack. Sie und ihre Mitstreiter hätten aber viel Aufklärungsarbeit leisten müssen.

Urs Rickli, Ueli Gatschet und Andrea Isler übergeben die Unterschriften an Gemeindeschreiber Florian Lehmann (v.l.). Bild: Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

451 Unterschriften. So viele reichte das Referendumskomitee, das den Bau eines «Generationenparks» in Erlinsbach AG an die Urne bringen will, am Donnerstag bei Gemeindeschreiber Florian Lehmann ein. Zwar müssen sie noch kontrolliert werden, aber bei nur 302 benötigten Unterschriften ist es höchst wahrscheinlich, dass das Referendum gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss zu Stande gekommen ist. Mitinitiantin Andrea Isler zeigte sich bei der Übergabe zufrieden: «Trotz Sommerferien ist es uns innert kurzer Zeit gelungen, die Unterschriften zusammenzubekommen.» Aufwendig sei nicht das Sammeln an sich gewesen, sondern die Aufklärungsarbeit: «Viele Menschen waren sich gar nicht bewusst, worüber die Gemeindeversammlung überhaupt abgestimmt hat.» Manche hätten nicht gewusst, wo das Gebiet Kalkhof überhaupt liege oder was ein Pumptrack sei. Das Referendumskomitee sieht sich in seiner Annahme bestätigt, dass das Projekt und vor allem dessen Dimensionen zu wenig im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen sei und deshalb die Diskussion darüber nochmals – und breiter – anlässlich einer Urnenabstimmung geführt werden soll. «Wir werden sicherlich auch mit Informationen auf die Bevölkerung zugehen», sagt Isler.

Das Areal Kalkhof. Bild: Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Die Gemeinde will im Gebiet Kalkhof, wo sich heute bereits ein Fussball-, ein Pétanque- und ein Spielplatz befinden, einen «Generationenpark» einrichten. Mit Freizeitwiese, Buvette, Sitzbänken, Erlebniswegen, öffentlichen Toiletten. Die bestehende Sammelstelle soll zur Unterflursammelstelle werden. Auf einem Drittel der Fläche würde ein Pumptrack (eine asphaltierte Wellen-Mulden-Bahn, die typischerweise mit Velos, Skates, Rollbrettern und Kickboards befahren wird) entstehen. Das Ganze würde 1,5 Mio. Franken kosten, wobei sich Erlinsbach SO und der Kanton finanziell beteiligen.

Der Kredit war an der Gemeindeversammlung mit 155 zu 42 Stimmen angenommen worden. Die Referendumsgruppe – etwa 20 Personen – kritisiert die hohen Investitionskosten, die Dimensionen des Projekts, den befürchteten Verkehr und den erwarteten Lärm.

Voraussichtlich findet der Urnengang am 25. September statt. Das letzte Referendum in Erlinsbach ist noch gar nicht so lange her: 2019 wurde das Ja der Gmeind zu flächendeckendem Tempo 30 an die Urne gebracht, wo ebenfalls ein knappes Ja resultierte.