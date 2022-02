Erlinsbach AG 20-Jähriger prallt wegen beschlagener Frontscheibe gegen eine Strassenlampe In Erlinsbach ist ein junger Autolenker trotz beschlagener Frontscheibe unterwegs gewesen. Das führte zu einem Unfall. Sein Wagen ist dabei stark beschädigt worden.

In einem Opel fuhr der 20-Jährige am Donnerstag um 17.30 Uhr durch Erlinsbach und wollte nach links in die Küttigerstrasse einbiegen. Während kräftige Regenschauer ohnehin für schwierige Verhältnisse sorgten, schränkte die beschlagene Frontscheibe die Sicht zusätzlich ein.

Auf dieser Kreuzung hat sich der Unfall ereignet (Google Streetview):

Mit folgendem Satz macht die Aargauer Kantonspolizei deutlich, wie schwerwiegend der Unfall hätte ausgehen können: «Was auch ein Fussgänger hätte sein können, war dann die Strassenlampe in der Fahrbahnmitte, welche der 20- Jährige nicht bemerkte.»

Der Fahrer blieb unverletzt. Kantonspolizei Aargau

Das Auto sei frontal dagegen geprallt und habe den Mast schräg gedrückt. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde der Kandelaber stark beschädigt. (az)

