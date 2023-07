Erlinsbach 22-Jähriger kommt mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn – drei Verletzte In Erlinsbach ist es zu einer Kollision zwischen drei Motorrädern gekommen. Die Beteiligten sind leicht verletzt worden.

An den Motorrädern entstand Sachschaden. Bild: Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 16.30 Uhr auf der Saalhofstrasse in Erlinsbach. In einer Rechtskurve geriet der 22-jährige Fahrer einer schwarzen Yamaha gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort streifte er mutmasslich zuerst einen 43-jährigen Motorradfahrer, bevor er mit einem 16-jährigen Motorradfahrer kollidierte. Als Folge davon kamen beide zu Fall. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Kapo AG weiter schreibt. An den Motorrädern entstand Sachschaden. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder aus dem Aargau: