Im März 2016 nahm das Lokal den Betrieb auf. Und jetzt hat die 11-köpfige Küchen-Crew, die grösste in der Kantonshauptstadt, geliefert. 13 Gault-Millau-Punkte – einer von vier Neueinsteigern im Kanton Aargau. «Die Küche unter der Leitung von Jörg Krölls ist gut und hat Potenzial», schreiben die Tester. Sie liessen sich unter anderem das Wiener-Schnitzel (mit Kartoffel-Gurken-Salat) schmecken – neben dem Burger die meistverkaufte Speise in der «Kettenbrücke».

Doch Krölls will sich nicht auf diese Klassiker reduzieren lassen. «Wir wechseln die Karte alle zwei Monate. Das nächste Mal im November.» Und: «Mir ist es wichtig, sehr frisch zu kochen. Und das machen wir auf den Punkt.»

Grosse personelle Konstanz

Krölls ist 45 Jahre alt, wohnt in Niedergösgen SO, kam 2016 für die «Kettenbrücke aus Deutschland in die Schweiz. Er ist neben der Vera Schäfer, seit einem Jahr Direktorin, das einzige Kadermitglied der Startcrew, das noch dabei ist. In der Küche ist die personelle Konstanz relativ gross. Auch der Souchef ist seit Beginn dabei.

Die «Kettenbrücke» hatte laut Krölls einen guten Sommer, den besseren als 2017. Unter anderem dank der neuen Terrasse. Geholfen habe auch die Teilnahme in der TV-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz». Am 16. November wird die Fonduehütte wiedereröffnet. «Sie ist im letzten Winter sehr gut aufgenommen worden», sagt Krölls. Der Käse – man hat Gault-Millau-Niveau – stammt vom Spezialisten Jumi (Markenzeichen «Belper Knolle»).