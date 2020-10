Er versteht Mundart und missverständliche Fragen: In «Schafisheim» telefoniert ein Roboter

Eine Auswahl aus dem Angebot, für manche Anlässe ist eine vorgängige Anmeldung auf www.digitaldayaarau.ch nötig. Bis 31.10., 10 bis 11 Uhr: Mit der Handykamera entlang des Seetaler Aabachs spannende eingeblendete Infos über die hiesige Industriekultur entdecken. Tägl. Einführung um 10 Uhr. Bis am 1.11. kann von 14 bis 18 Uhr im Stadtmuseum Aarau die VR-Brille übergestreift und in fremde Welten eingetaucht werden.

Am 28.10., 14-16 Uhr, flitzen am selben Ort Kinder bei einer Schnitzeljagd kleinen Robotern hinterher, die sie mit Filzstiften programmieren können. Währenddessen werden in der Stadtbibliothek Aarau aus speziellen Bausteinen kleine Roboter und aus Legos Hindernisse für diese entstehen.

Am 29.10., 17-18 Uhr, zeigt das Strassenverkehrsamt im Grossratsgebäude, wie viele Behördengänge bald der Vergangenheit angehören werden (siehe links).

Spannend wird es am Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Aeschbachhalle, wenn eine Reihe von Vorträgen sich mit offenen Behördendaten als Innovationstreiber und mit aus datenschutzrechtlicher Perspektive anspruchsvollen Angeboten wie dem neuen digitalen «Mein Konto» des Kantons für Bürger auseinandersetzt. Anschliessend Diskussion.

Und am Samstag führt das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg ab 13.30 Uhr an drei Posten durch die Hightechwelt der Agrarwirtschaft: Sprühdrohnen, intelligente Ohrmarken, moderne Prognosemodelle für Pilzbefall und einiges mehr wartet in Gränichen auf Besucherinnen und Besucher. (mik)

